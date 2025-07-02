GÃ¼len yÃ¼zÃ¼ soldu, acÄ±sÄ±nÄ± anlattÄ±: YÄ±llardÄ±r ilk kez iÃ§inden geldiÄŸi gibi gerÃ§ekleri konuÅŸtu

Haberin DevamÄ±

Ã–yle ki bazÄ±larÄ± onun kimi zaman abartÄ±lÄ± ÅŸekilde ve kendini zorlayarak gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bile sÃ¶yler...

Gelin gittiÄŸi Ä°ngiliz kraliyet ailesi iÃ§inde elbette nice zorluklar yaÅŸasa da bunlarÄ±n hepsi kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda kalÄ±r Ã¶zetle..

Bazen kamera karÅŸÄ±sÄ±nda solgun ve olduÄŸundan yaÅŸlÄ± da gÃ¶rÃ¼nse bugÃ¼ne kadar tek bir olumsuz sÃ¶zÃ¼n aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± yoktur...

BugÃ¼ne kadar...

HASTANE ZÄ°YARETÄ°NE GÄ°TTÄ°, Ä°Ã‡Ä°NÄ° DÃ–KTÃœ

Prens William'Ä±n karÄ±sÄ±, geleceÄŸin Ä°ngiltere kraliÃ§esi, Galler Prensesi Kate Middleton bugÃ¼n ilk kez gerÃ§ek hayatÄ±yla ilgili, gerÃ§ek acÄ±sÄ±nÄ± anlatan sÃ¶zler sarf etti.

43 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Kate Middleton, her ne kadar herkes kendisini Wimbledon AÃ§Ä±k'ta gÃ¶rmeyi beklese de hatta geÃ§en hafta Royal Ascot'a katÄ±lmaktan son anda vazgeÃ§miÅŸ olsa da bugÃ¼n bambaÅŸka bir ziyarette bulundu.

Haberin DevamÄ±

GeÃ§en yÄ±lÄ± kanser tedavisi gÃ¶rerek geÃ§iren Kate Middleton, bugÃ¼n Colchester Hastanesi'ni ziyaret etti...

Orada da hem saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileriyle hem de kendisi gibi kanser tedavisi gÃ¶ren hastalarla buluÅŸtu.

Galler Prensesi Kate Middleton, hastanenin kanser hastalarÄ±na yÃ¶nelik olarak hizmet veren bahÃ§esini de gezdi.

Daha Ã¶nce sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda da birkaÃ§ kez ifade ettiÄŸi bir konuyu yine gÃ¼ndeme getirdi bu arada. DoÄŸanÄ±n, toprakla haÅŸÄ±r- neÅŸir olmanÄ±n iyileÅŸtirici gÃ¼cÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlattÄ±.

Â

KANSERLE MÃœCADELESÄ°NÄ° ANLATTI: ZOR... GERÃ‡EKTEN Ã‡OK ZOR

Kate ziyaret sÄ±rasÄ±nda hastalarÄ±n ve hastane personelinin yanÄ± sÄ±ra gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerle de buluÅŸtu. Ä°ÅŸte o anlarda da kendi kanser serÃ¼venine deÄŸindi.

HastalÄ±ÄŸÄ±n da iyileÅŸmenin de bazÄ± unsurlarÄ±nÄ±n "gerÃ§ekten zor" olduÄŸunu anlattÄ± Kate Middleton.

Tedavi sÃ¼recinde yeni bir "normal" bulmak gerektiÄŸini ve bu sÃ¼recin Ã§ok iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Daha da Ã¶tesinde Kate "Eskiden olduÄŸu gibi evde normal iÅŸlevlerini bile gÃ¶remediÄŸinden" yakÄ±ndÄ±.

Haberin DevamÄ±

'YAPABÄ°LÄ°RÄ°M... NORMALE DÃ–NEBÄ°LÄ°RÄ°M' DÄ°YE DÃœÅžÃœNÃœYORSUNUZ

Kate Middleton "Tedavi boyunca cesur bir yÃ¼z ifadesi takÄ±nÄ±p gerÃ§ekten metanetli oluyorsunuz. 'Yapabilirim, normale dÃ¶nebilirim' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz. Ama aslÄ±nda bunun sonrasÄ±ndaki aÅŸama gerÃ§ekten zor" dedi.

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Tedaviden sonraki aÅŸamada size yardÄ±mcÄ± olacak, rehberlik edecek birilerinin olmasÄ±nÄ±n deÄŸerli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu hastalÄ±k, hem hastalar hem de aileleri iÃ§in hayatlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren bir deneyim. Yeni normalinizi bulmanÄ±z gerekir. Bu sÃ¼reÃ§ biraz iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± olur... HiÃ§ pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z deÄŸil.. GerÃ§ek ÅŸu ki zor zamanlardan geÃ§iyorsunuzdur."

Haberin DevamÄ±

Kate Middleton, bu zorlu sÃ¼reÃ§te destek bulmanÄ±n da doÄŸayla bÃ¼tÃ¼nleÅŸmenin de harika olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

YaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretlerde genellikle politik olan, gÃ¼lÃ¼mseme eÅŸliÄŸinde ayakÃ¼stÃ¼ sohbetler yapan Kate Middleton, bu ÅŸekilde ilk kez iÃ§ini dÃ¶kmÃ¼ÅŸ de oldu.

Bu arada Kate Middleton, ziyareti sÄ±rasÄ±nda kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine de olsa hastane gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerine katÄ±ldÄ±. BanÃ§eye kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan gÃ¼llerden dikti.

ADI BÄ°R GÜLE VERÄ°LDÄ°: Kraliyet bahçecilik topluluÄŸu geçtiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda Galler Prensesi Catherine 'in adÄ±nÄ±n bir gül cinsine verildiÄŸini duyurdu. Catherine's Rose (Catherine'in Gülü) adlÄ± bu tür, ince mercan rengi bir pembeye sahip... Kraliyet Bahçecilik TopluluÄŸu'nun açÄ±klamasÄ±na göre gülün kokusu Türk lokumu ve mango esansÄ± içeriyor.Bol miktarda üretilen gülün satÄ±ÅŸÄ±ndan elde edilecek gelir de hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ için kullanÄ±lacak. Bu gelir, Royal Marsden Hospital'Ä±n kanser araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda kullanÄ±lmak üzere aktarÄ±lÄ±yor. Kate Middleton'Ä±n adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu gül, 20 ile 24 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lan Chelsea Çiçek Åžovu'nda da gün yüzüne çÄ±ktÄ±.





SON DÃ–NEMDE SIK SIK DOÄžANIN Ä°YÄ°LEÅžTÄ°RÄ°CÄ° GÃœCÃœNÃœ VURGULUYOR

Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisi sÃ¼rerken geÃ§en yÄ±lki Trooping the Colours etkinliÄŸine katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± doÄŸada Ã§ekilen fotoÄŸraflar eÅŸliÄŸinde duyurmuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

SonrasÄ±nda tedavisinin bittiÄŸini de yine kocasÄ± Prens William, Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis hatta annesi Carole ve babasÄ± Michael'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± bir videoyla duyurduÄŸunda da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yine doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda Ã§ekilmiÅŸti.

Middleton, Ä°ngiltere'de kutlanan Anneler Ã¼nÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ±nda da doÄŸanÄ±n iyileÅŸtirici gÃ¼cÃ¼nÃ¼n altÄ±nÄ± Ã§izdi. Kate Middleton, kocasÄ± Prens William ile birlikte kullandÄ±ÄŸÄ± resmi sosyal medya hesabÄ±ndan etkileyici bir video paylaÅŸtÄ±.

DOÄžA ANA TEMALI PAYLAÅžIMI BÃœYÃœK SES GETÄ°RDÄ°

Anneler GÃ¼nÃ¼'nde Ã¶ne Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±ntÄ± ise DoÄŸa Ana oldu.

Videoya eÅŸlik eden satÄ±rlar ise okuyanlarÄ± belki de kendisi gibi evlatlarÄ±na erken yaÅŸta veda etme korkusu yaÅŸayan annelerin kalbine dokunacak derinlikteydi.

Haberin DevamÄ±

Kate, geÃ§en yÄ±lki zorlu hastalÄ±k ve tedavi sÃ¼recinde temel olarak DoÄŸa Ana'nÄ±n kendileri iÃ§in bir sÄ±ÄŸÄ±nak olduÄŸunu ifade etti Ã¶zetle.

BÃ¼tÃ¼n bir aile olarak yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklardan uzaklaÅŸÄ±p nefes alabilmek iÃ§in doÄŸaya sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

MUTLU HABERÄ° VERDÄ°ÄžÄ° VÄ°DEOYA BENZETÄ°LDÄ°

Kate mesajÄ±na "GeÃ§en bir yÄ±l boyunca doÄŸa, bizim iÃ§in bir sÄ±ÄŸÄ±nak oldu" sÃ¶zleriyle baÅŸladÄ±.

ArdÄ±ndan da ÅŸÃ¶yle devam etti: "Bu Anneler GÃ¼nÃ¼'nde DoÄŸa Ana'yÄ± kutlayalÄ±m ve doÄŸayla olan baÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sadece iÃ§imizdeki benliÄŸi beslemeye deÄŸil aynÄ± zamanda yaÅŸamÄ±n zenginliÄŸinde oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z rolÃ¼ hatÄ±rlatma konusunda bize nasÄ±l yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶relim."

Middleton'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video, geÃ§en yÄ±l kemoterapi tedavisinin bittiÄŸini duyurduÄŸu videoyla olan benzerliÄŸiyle de dikkat Ã§ekti

Kate'in bir papatyanÄ±n aÃ§Ä±ÅŸÄ±nÄ±, kocaman dalgalarÄ±n kÄ±yÄ±ya vuruÅŸunu, aÄŸaÃ§ dallarÄ±n rÃ¼zgarda salÄ±nÄ±ÅŸÄ±nÄ± gÃ¶steren bir videodan oluÅŸan bu paylaÅŸÄ±mÄ±na ve mesajÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum ve beÄŸeni geldi.

Â