İlk kez görülen fotoğraflarını paylaştı: Babasının kızıl saçlı prensesi

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Eski bir dizi oyuncusuyken tanıştığı “beyaz atlı prensi” Harry’yle evlenen ve dünyanın en ünlü ailesine giren Meghan Markle ne yaptıysa kendini bu aileye ve İngiliz halkına sevdiremedi.

OĞULLARINI DA ALIP KAÇMIŞLARDI... ATIK DÖRT KİŞİLİK BİR HAYATLARI VAR

Bu alışılmadık karakterdeki “yabancı” gelin saraylarda yaşarken kapana kısılmış gibi hissetmeye başlayınca Harry yapılacak en doğru şeyin karısı ve oğulları Archie’yi alıp oradan uzaklaşmak olduğuna karar vermişti.

ABD’ye giden çiftin burada bir de Lilibet adını verdikleri bir kızları oldu. Meghan Markle eski günlerine geri dönmek, Hollywood’da isim yapmak ve bir pensle evli olduğu için kazandığı fazladan şöhreti kullanmak istedi.

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Son 5 senedir haklarında çekilen bir belgesel dizi, kendi adını taşıyan bir podcast, reçel ve benzeri ürünler sattığı bir yaşam tarzı markası gibi girişimlerde bulunan Meghan bunlarda pek de başarılı olamadı. Ya da kendisi daha fazla başarı beklerken aradığını bulamadı…

SÜREKLİ YENİ GİRİŞİMLER PEŞİNDE

En sonunda markasının adını değiştirmek zorunda kalan Meghan Markle bu kez de yine televizyon ekranları için yemek yapıp ünlü konuklarını ağırladığı bir şov sunmaya başladı.

Tüm bu yeniden ünlenip başarı yakalama çalışmaları sırasında kendine bir Instagram hesabı açtı.

Bu diğer kraliyet üyelerine nasip olmayan ayrıcalığına sıkı sıkı tutunan Meghan bir yandan da hem işlerinin reklamını yapmaya hem de merakla takip edilen aile hayatından kesitler paylaşmaya başladı.

Çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet’in doğduklarından beri ortada olan sadece birkaç fotoğrafı var ve Harry’yle Meghan çocuklarının yüzlerini göstermemek için epey uğraşıyorlar.

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BABA KIZIN BU POZU İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Dün kutlanan Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir paylaşım yapan Meghan Markle paylaşımında bu özel günle ilgili dokunaklı bir kutlama mesajı yazarken kendi annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını, Afrika’da kendi çektiği iki kız çocuğunun resmini gönderisine koydu.

Prens Harry’yle bir kumsalda yaptıkları romantik yürüyüşten birbirlerine sarıldıkları bir poz da koyan Meghan Markle asıl sürprizi de kızı Lilibet’le yaptı.

Baba kızın bir teknede çekilmiş bu sevimli fotoğrafında Prens Harry sırtı kameraya dönük olan 3 yaşındaki kızı Lilibet’i şefkatle kucaklıyordu.

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Çift bir kez daha kızlarının yüzünü saklarken Lilibet’in tıpkı babası gibi kızıl saçlı olduğu da bir kez daha görülmüş oldu.

YİNE ELŞTİRİLERDEN KAÇAMADI

Kendi popülerliği azaldıkça çocuklarını “ortaya çıkarmaya” başladığı ve onları adeta kullandığı yolunda da eleştirilerin hedefinde olan Meghan Markle’ın paylaştığı fotoğraf da bir yandan ilk kez paylaşıldığı için heyecan yarattı.

Ancak Lilibet’in babasının kucağında otururken, denizde, bir teknede olmasına rağmen üzerinde can yeleği olmaması 3 yaşındaki prensesin tehlikeye atıldığı iddiasıyla birçok kişi tarafından yerden yere vuruldu.