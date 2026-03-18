İlk karısından dayak yiyen prens yeniden evlendi… Nişan, düğün hepsi 5 ayda oldu bitti!

Arnavutluk Veliaht Prensi Leka yeniden evlendi.

15 Mart'ta Arnavutluk Kraliyet Sarayı, 43 yaşındaki Veliaht Prens'in, nişanlarının duyurulmasından beş ay sonra fotoğrafçı Blerta Celibashi ile özel bir törenle evlendiğini duyurdu.

İlk evliliği biterken büyük bir travma yaşayan Prens Leka kalbini yeniden aşka açtı...

PRENSİN DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Leka'nın resmi Instagram sayfasında İngilizceye çevrilen duyuruda, "Arnavutluk Kraliyet Sarayı, Arnavutların Prensi Majesteleri Leka II'nin Bayan Blerta Celibashi ile evliliğini duyurmaktan özel bir memnuniyet duyar. Evlilik, samimi ve ciddi karakterini koruyarak özel bir törenle kutlandı" denildi.

Prens ve yeni prenses bu kez görkemli bir kraliyet düğünü yerine özel bir tören tercih etti

Arnavutluk Kraliyeti yapılan açıklamada gelinin artık resmi şekilde Prenses Blerta olarak anılacağını doğruladı ve yeni kraliyet unvanıyla ilgili ayrıntıları paylaştı, açıklamada "Evlilikten sonra Prenses Blerta, Zogu soyadını ve Arnavut Prensesi unvanını taşıyacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu mutlu haber yeni evlilerin düğün kıyafetleriyle çekilmiş iki fotoğrafıyla birlikte paylaşıldı. Veliaht Prens Leka klasik bir damatlık giyerken, Prenses Blerta gelinlik yerine beyaz bir etekli takım giymeyi tercih etti.

GELİN SADE BİR ELBİSE SEÇTİ, GELİNLİK GİYMEDİ

Prenses, görünümünü geleneksel gelin duvağına yeni bir yorum getiren kuş kafesi duvaklı beyaz bir şapka ve küçük bir kalya zambak buketiyle tamamladı.

Kraliyet çifti, Apponyi Kalesi önünde çekilen ilk fotoğrafta el ele tutuşup kameraya gülümserken, ikinci fotoğrafta ise birbirlerine sevgi dolu bakışlar attılar.

Düğünden 5 ay önce nişanlanan çiftin ilişkileri Prens Leka ilk eşinden boşandıktan kısa bir süre sonra başlamıştı

Prens, Instagram Hikayelerinde büyük günün perde arkasına bir bakış sunan başka bir fotoğraf daha paylaştı. Arkadan çekilen siyah beyaz fotoğrafta, yeni evliler birbirlerine sarılmış, başları birbirine yaslanmış halde bir yolda yürürken görülüyordu.

Arnavutluk'ta monarşi 1946'da kaldırılmış olsa da Prens Leka ülkenin şu anki veliaht prensi. Prens Leka’nın Prenses Blerta ile evliliği, büyük çalkantılarla biten ilk evliliğinden iki yıl sonra gerçekleşti.

Prenses Blerta profesyonel bir fotoğrafçı

İLK EVLİLİĞİ İKİ YIL ÖNCE OLAYLI ŞEKİLDE BİTMİŞTİ

Leka daha önce 2016-2024 yılları arasında oyuncu ve şarkıcı Elia Zharaia ile evliydi. Bu süre zarfında çiftin şu anda 5 yaşında olan Prenses Geraldine adında bir kızı oldu. Eski çift, Ocak 2024'te ayrıldıklarını duyurdu ve boşanmaları o yılın Nisan ayında kesinleşti.

Prens Leka ve Blerta, ilişkilerini Eylül 2024'te kamuoyuna duyurdu ve bir yıl sonra, Ekim 2025'te Kraliyet Sarayı, nişanlandıklarını açıkladı.

44 yaşındaki Prens Leka, ilk eşi 2016 yılında evlendiği Prenses Elia Zaharia'dan, evliliklerinin “işlevini yitirdiğini” gerekçe göstererek ayrılmıştı. Ancak bu ayrılık hakkında söylenenler uzun süre gündemden düşmemişti.

44 yaşındaki Prens Leka ve ilk eşi Prenses Elia Zaharia'nın bir kızları vardı

Bu aslında basit bir boşanma olsaydı, kahramanları bir prens ve prenses olduğu için kısa bir süre konuşulacak sonra da unutulacaktı… 2016'da yıllar sonra ülkenin gördüğü ilk kraliyet düğünüyle evlenen mutlu çift 8 yıllık evliliğin ardından beklenmedik şekilde boşanmıştı.

TALİHSİZ PRENS HEM KARISINDAN HEM DE KAYINPEDERİNDEN ŞİDDET GÖRDÜ!

Prens, karısından ayrılırken internete düşen inanılmaz bir video ortalığı karıştırdı. Veliaht Prens Leka’nın ülkenin en ünlü ses sanatçılarından olan eski eşi Elia Zaharia ve babasından yani kayınpederinden şiddet gördüğü ortaya çıktı.

Leka ve Elia Zaharia'nın evliliği bittikten sonra ortaya çıkan sarsıcı videoda Prens Leka'nın kayınpederi ve karısı tarafından fiziksel saldırıya uğradığı ortaya çıkmıştı

Daha doğrusu sosyal medyaya düşen ve sonra hemen yasaklanan bir videoda Elia Zaharia ve babası Arnavutluk prensine saldırıyordu. Bu akılalmaz olayın doğruluğu ise boşanma aşamasında zaten ortaya çıkacaktı.

Bu skandala dönüşen ayrılığın ardından aile içi şiddet iddiaları yüzünden eski çiftin birbirlerinden beş metre uzakta durmaları ve Leka'nın kızını yalnızca bir dadı eşliğinde görebilmesine yol açan bir dizi yaptırım uygulandı.

Çift 2016'de Arnavutluk'ta yıllar sonra ilk kez düzenlenen görkemli bir kraliyet düğünüyle evlenmişti

Ocak ayında kraliyet ailesi resmi bir açıklamayla prens ve prensesin evliliklerinin bittiği duyurulmuş ve resmi açıklamada “Merhaba dostlar ve iyi dileklerimizle, bu mesaj aracılığıyla Prens Leka ve Elia Zaharia'nın evliliklerini sonlandırmaya karar verdiklerini resmi olarak bildiririz” demiş, boşanan çiftin kızları için sevgi ve saygı dolu bir ilişkiyi sürdürecekleri belirtilmişti.

Ancak sadece 2 ay sonra, Mart 2024’te internette Leka'nın Prenses Elia ve babası Gjergj Polikron Zaharia ile fiziksel bir tartışmaya girdiği iddia edilen bir video ortaya çıktı.

Bu çok konuşulan evlilik Prens Leka'nın eşinden şiddet gördüğü gerçeğiyle sona erdi ve boşanma da en az görkemli düğün kadar konuşuldu

YILLARDIR GÖRÜLMEYEN GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ... SONU SKANDAL OLDU

Kavga görüntülerinin internete düşmesinin ardından bir açıklama yayınlayan Arnavutluk Sarayı, Leka'nın eski eşi ve eski kayınpederi tarafından “güçlü cisimlerle” fiziksel saldırıya uğradığını' ve videoyu kanıt olarak polise teslim ettiğini iddia etti.

Bu skandalın ardından aile sessizliğe bürünmüştü. Eski Prenses Elia ise bir süre sonra sessizliğini bozdu ve kavgaya karışmasının sadece onu durdurmaya çalışmasından ibaret olduğunu iddia etti.

İşte bu boşanma ve büyük skandalın ardından sadece 7 ay geçtikten sonra Arnavutluk kraliyet ailesini yeni bir heyecan sardı. Veliaht Prens Leka kalbini yeniden aşka açtı.