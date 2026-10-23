İlk göz ağrısını yatılı okula göndermişti... Bütün çocuklarımı evde istiyorum... Ben oğlumu özledim

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Aileye sonradan katılmasına rağmen katı kurallara uyma konusunda bir gün bile yanlış adım atmayan Galler Prensesi Kate Middleton dün gittiği bir ziyarette bu kuralı bozdu.

Geçtiğimiz eylül ayında tıpkı babası Prens William gibi Eton College'da yatılı öğrenci olarak okumaya başlayan büyük oğlu George'u ne kadar özlediğini söyledi.

Daha iki gün önce Umman Sultanı onuruna verilen yemekte üzerinde gece kıyafeti, göğsünde nişanı ve başında tacıyla salınan Kate Middleton, dün de Norfolk'taki küçük bir köyde bir hayır kurumu mağazasını ve kafe olarak hizmet veren bir mekanı ziyaret etti.

44 yaşındaki Kate orada kendisini görmekten hem şaşıran hem de memnuniyet duyan kişilerle kısa sohbetler de yaptı.

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İşte o sırada Kate'e çocukları George, Charlotte ve Louis'nin nasıl olduğu soruldu.

Prenses'in yanına gidip onunla tanışan 68 yaşındaki Denise Ashton adlı kadın da neler konuştuklarını anlattı: " George'un eve dönmesini dört gözle beklediğini, onu özlediğini söyledi" dedi.

Kate, mağazanın dışında toplanan ve kendisini selamlayan çocuklarla da sohbet etti.

Bir çocuk "Bugün okulun son günü" deyince Prenses de ona "Benim çocuklarım da yarın tatile giriyor Hepsinin eve dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum" diye yanıt verdi.



Galler Prensesi Kate Middleton, dün East Anglia Çocuk Bakımevi'ne sürpriz bir ziyaret yapmıştı.

Kate Middleton ile Prens William'ın, 13 yaşındaki en büyük çocukları George, babasının adımlarını takip ederek Eton College'da yatılı okumaya başladı.

11 yaşındaki Charlotte ile 8 yaşındaki Louis ise Lambrook Okulu'ndaki eğitimlerini sürdürüyor.

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Kate ile William, Eton'daki ilk gününde George'u, okula götürüp teslim etti.

Yöneticiler tarafından karşılanan Galler çifti, bu özel gün onuruna George'un okul kıyafetiyle çekilen bir pozunu da resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.