İlk göz ağrısını yatılı okula göndermişti... Bütün çocuklarımı evde istiyorum... Ben oğlumu özledim

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Aileye sonradan katılmasına rağmen katı kurallara uyma konusunda bir gün bile yanlış adım atmayan Galler Prensesi Kate Middleton dün gittiği bir ziyarette bu kuralı bozdu.
Geçtiğimiz eylül ayında tıpkı babası Prens William gibi Eton College'da yatılı öğrenci olarak okumaya başlayan büyük oğlu George'u ne kadar özlediğini söyledi.
44 yaşındaki Kate orada kendisini görmekten hem şaşıran hem de memnuniyet duyan kişilerle kısa sohbetler de yaptı.
İşte o sırada Kate'e çocukları George, Charlotte ve Louis'nin nasıl olduğu soruldu.
Kate, mağazanın dışında toplanan ve kendisini selamlayan çocuklarla da sohbet etti.
Bir çocuk "Bugün okulun son günü" deyince Prenses de ona "Benim çocuklarım da yarın tatile giriyor Hepsinin eve dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum" diye yanıt verdi.
Galler Prensesi Kate Middleton, dün East Anglia Çocuk Bakımevi'ne sürpriz bir ziyaret yapmıştı.
Kate Middleton ile Prens William'ın, 13 yaşındaki en büyük çocukları George, babasının adımlarını takip ederek Eton College'da yatılı okumaya başladı.
11 yaşındaki Charlotte ile 8 yaşındaki Louis ise Lambrook Okulu'ndaki eğitimlerini sürdürüyor.
Kate ile William, Eton'daki ilk gününde George'u, okula götürüp teslim etti.