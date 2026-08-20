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İlk göz ağrısı yuvadan uçmaya hazırlanıyor… Anne kız bir örnek dövme yaptırdı: Ben hep yanındayım

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#Jessica Alba#Ünlü Anneler Ve Kızları#Dövme
İlk göz ağrısı yuvadan uçmaya hazırlanıyor… Anne kız bir örnek dövme yaptırdı: Ben hep yanındayım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 17:35

Geçen yıl 17 senelik evliliğini bitirip üç çocuğuyla kendine yeni bir hayat kuran ve kendine bir de 10 yaş küçük sevgili bularak mutluluğun doruklarında yaşamaya başlayan ünlü oyuncunun bu aralar içi biraz buruk…

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Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler yeni eğitim yılına hazırlanırken üniversite çağındaki çocuklar da evlerinden ayrılıp yeni okullarına gitme hazırlığı yapıyor. Buna elbette ünlü çocukları da dahil…

Ünlü oyuncu Jessica Alba da üç çocuğunun en büyüğünü, haziran ayında 18 yaşını kutlayan kızı Honor’ı yuvadan uçurmaya hazırlanıyor.

İlk göz ağrısı yuvadan uçmaya hazırlanıyor… Anne kız bir örnek dövme yaptırdı: Ben hep yanındayım

45 yaşındaki ünlü oyuncu, Yale'e gidecek olan kızı Honor Warren'ın 18. doğum gününden sadece birkaç hafta sonra aynı dövmeleri yaptırdı. Aslında Jessica Alba ve kızı Honor Marie Warren, Honor'ın 7 Haziran'daki 18. doğum gününde aynı dövmeleri yaptırdılar, nu ise yeni ortaya çıktı.

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İlk göz ağrısı yuvadan uçmaya hazırlanıyor… Anne kız bir örnek dövme yaptırdı: Ben hep yanındayım

Ünlü oyuncu her ikisinin de sol bileklerine ışıldayan bir çift göz dövmesi yaptırmak için favori Los Angeles'lı ince çizgi dövme sanatçısı Daniel 'Winterstone' Winter'a başvurdu.

İlk göz ağrısı yuvadan uçmaya hazırlanıyor… Anne kız bir örnek dövme yaptırdı: Ben hep yanındayım

Meşhur dövme sanatçısı da daha sonra "Honor'a 18. doğum gününde ilk dövmesini yaptırmak ve annesiyle aynı dövmeyi yaptırmak harika bir şeydi. Gerçek anlamını paylaşamam, bunu Jessica ve kızının mahremiyetine bırakacağım. Alba'ya dövme yapmak her zaman harika bir deneyim. O çok nazik, sevimli bir insan” diyerek bir açıklama yaptı.

Göz dövmelerinin koruma, farkındalık, rehberlik ve sezgiyi sembolize ettiği söyleniyor.

İlk göz ağrısı yuvadan uçmaya hazırlanıyor… Anne kız bir örnek dövme yaptırdı: Ben hep yanındayım

Honor, dövmelerini, el ele tutuşmuş bir anne-kız fotoğrafıyla ve "Ben x Anne" başlığıyla paylaştı.

Gelecek vadeden bir film yapımcısı olduğu  söylenen Honor, 2 Temmuz'da Vimeo'da gösterime giren 16 dakikalık "Unsaid" adlı kısa filmle yönetmenlik kariyerine başladı.

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İlk göz ağrısı yuvadan uçmaya hazırlanıyor… Anne kız bir örnek dövme yaptırdı: Ben hep yanındayım

50,6 milyon sosyal medya takipçisine sahip olan Alba, kızı Honor'ın 7 Haziran'daki doğum gününde "seninle daha fazla gurur duyamam” yazmış, ilk göz ağrısı kızına "Yetişkinliğe adım atarken, bir yanım seni sonsuza dek kucaklamak ve güvende tutmak istiyor. Ama daha da büyük bir yanım senin uçmanı, bu dünyayı keşfetmeni ve ruhuna hitap eden her şeyi keşfetmeni izlemek istiyor" diye seslenmişti.

İlk göz ağrısı yuvadan uçmaya hazırlanıyor… Anne kız bir örnek dövme yaptırdı: Ben hep yanındayım

Kızının kendi kanatlarıyla uçmasını isteyen Jessica Alba onu evden uğurlarken Honor’a “Ve tüm bunlar boyunca, her zaman burada olacağım. İster hastayken teselliye, ister bir kucaklamaya, ister ev özlemine ihtiyacın olsun, seni görmek için uçağa atlarım. Annen olarak her zaman buradayım.” yazdı.

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Alba ayrıca en büyük kızı Honor'ı “tatlı, zeki, parlayan bir ışık, nazik, şefkatli, düşünceli, cesur, esprili, son derece zeki, sonsuz derecede meraklı, dirençli, komik, son derece güçlü iradeli ve kendine güvenen” biri olarak tanımladı.

İlk göz ağrısı yuvadan uçmaya hazırlanıyor… Anne kız bir örnek dövme yaptırdı: Ben hep yanındayım

Honor, mayıs ayında Crossroads Okulu'ndan mezun olduktan sonra, bu sonbaharda babası Cash Warren'ın mezun olduğu Yale Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Film Çalışmaları bölümünde eğitimine başlayacak.

Aslında Honor, Alba'yı 2011 yılında kurduğu tüketim malları markası The Honest Company'nin kurucu ortağı olmaya teşvik etmişti ve bu şirket o zamandan beri 6 milyon dolarlık bir girişimden 509 milyon dolarlık küresel bir işletmeye dönüştü.

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İlk göz ağrısı yuvadan uçmaya hazırlanıyor… Anne kız bir örnek dövme yaptırdı: Ben hep yanındayım

Alba ve Warren'ın ayrıca 15 yaşında Haven adında bir kızı ve sekiz yaşında Hayes adında bir oğlu var. Geçen yıl yollarını ayıran çiftin 17 yıllık evliliği şubat ayında sona erdi.

Gözden Kaçmasın17 yıllık evliliğin ardından kendine genç bir sevgili buldu… Hayatını artık hep tatilde gibi yaşıyor17 yıllık evliliğin ardından kendine genç bir sevgili buldu… Hayatını artık hep tatilde gibi yaşıyorHaberi görüntüle
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#Jessica Alba#Ünlü Anneler Ve Kızları#Dövme

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