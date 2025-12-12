İlk göz ağrısı evladı da kendi gibi ünlü bir oyuncu oldu… ‘Onun zor geçen çocukluğu için hala pişmanlık duyuyorum’

Haberin Devamı

Yine de sadece ünlü anne babası sayesinde değil kendi çalışkanlığı ve yeteneğiyle sivrilmeye çalıştı, 20 yaşından beri de adını dünyaya ezberletmeyi başardı.

İKİ DEV OYUNCUNUN KIZI DA AYNI MESLEĞİ SEÇTİ

Ethan Hawke ve Uma Thurman’ın kızı Maya Hawke, yıllardır dünyanın en çok izlenen ve merak edilen dizisi olan Stranger Things’de başrol oynuyor.

Bu diziyle kazandığı şöhreti iyi kullanan genç kadın babasıyla birlikte film de çekti, şansını tiyatro sahnesinde de denedi. Bu süreçte de ünlü anne babası ona en büyük desteği veren isimler oldu.

BABASI YILLARDIR EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Özellikle de babası Ethan Hawke kızı için çok çırpındı, onun oyunculuk kariyerine kendi deneyimleriyle yön vermeye uğraştı, kendi yönettiği bir filmde de ona rol verdi.

Ama anlaşılan bu durum usta oyuncunun içini yiyip bitiren pişmanlıklarına çare olmamış…

Ethan Hawke, sohbetinde, kızı Maya Hawke'ın "gerçekten zor ve karmaşık" geçen çocukluğuyla ilgili pişmanlığını samimi bir şekilde dile getirdi.

"ONUN MUTSUZ ÇOCUKLUĞU İÇİN HÂLÂ PİŞMANIM"

Sydney Sweeney'e "Çocukluğuyla ilgili gerçekten çok zor ve karmaşık birçok şey vardı ve onun adına pişman olduğum şeyler bunlar” diyerek kendini sorumlu tuttuğunu söyledi.

Çocukluğunun nasıl zor geçtiğinden bahsetmese de, 55 yaşındaki Ethan Hawke, kızı Maya'nın henüz 4 yaşındayken "bir sanatçı" olacağını bildiğini itiraf etti.

"Çok iyi bir sanatçı olacağını biliyordum. Çocukluğu boyunca suluboya resim yapmak, dans etmek, şarkı söylemek onun güvenli alanıydı. İnsan iletişimiyle ilgili her şey onun için çok önemliydi” diyen Ethan Hawke kızının her zaman yaşına göre olgun olduğunu da söyledi.

DAHA KÜÇÜCÜKKEN ÖĞRETMENİNE İTİRAF ETMİŞTİ

Ethan Hawke kızını anlatırken duygulanmış, onun öğretmeninin mutlu musun sorusuna verdiği cevabı anlatmıştı… Öğretmenine “Gerçekten de sorunun bu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunun çok ilginç bir soru olduğunu düşünmüyorum. Mutlu olup olmadığımdan çok daha ilginç sorular var. Mutlu muyum? Hayır. Ama mutlu olmayı da hedeflemiyorum” diye cevap verdiğinde Maya Hawke henüz 13 yaşındaydı…

“Stranger Things” ve “Once Upon a Time in Hollywood” gibi büyük yapımlarda rol alan 27 yaşındaki Maya Hawke "One Night Only", "Wishful Thinking" ve "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" gibi filmlerde de rol aldı.

Maya Hawke ve 23 yaşındaki kardeşi Levon Ethan Hawke’ın Uma Thurman’la yaptığı evlilikten doğdular.

Bu evlilik Ethan Hawke’ın Uma Thurman’ı çocuklarının dadısıyla aldatması yüzünden sona erdi.

KARISINI ÇOCUKLARININ DADISIYLA ALDATMIŞTI

Ethan Hawke daha sonra eski dadıları Ryan Shawhughes'la evlendi ve bu evlilikten de 17 yaşında Clementine ve 14 yaşında Indiana adında iki kızı daha oldu.

Usta oyuncu kızının yaşadığı zorlukları açıklamaktan kaçındığı gibi Uma Thurman’dan 2005'te boşanması konusunda konuşmaktan da kaçınıyor.

Kısa bir süre önce bu aldatma skandalı ve ardından gelen boşanma hakkında “Hâlâ çok utanıyorum” demiş olsa da bu konuda konuşmak istemeyen Ethan Hawke bundan çocukları için kaçındığını söylemişti.

"BU KONU HAKKINDA KONUŞAMAM, ÇOCUKLARIMA SÖZ VERDİM"

"Bu konuda gerçekten konuşamıyorum çünkü çocuklarıma boşanma hakkında kamuoyu önünde konuşmayacağıma defalarca söz verdim" diyen Ethan Hawke’ın kızının zor geçen çocukluğu iççin kendini suçlamasının ardında da muhtemelen yaşadığı bu utanç var.

Ünlü oyuncu çocuklarının annesini aldattığı, onlar daha küçücükken kamuoyuna yansıyan bu ihanet skandalı uzun süre unutulmadığı ve özellikle de kızı Maya bu olaylardan çok etkilendiği için muhtemelen hâlâ vicdan azabı çekiyor…