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İlk fragmanı yayınlandı

Güncelleme Tarihi:

#Dedemin Gözyaşları#Halil Ergün#Ali Kürşat Uzun
İlk fragmanı yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 10:03

Lösemi olan küçük Mustafa ve dedesi Kemal’in hikayesini anlatan “Dedemin Gözyaşları”nın fragmanı seyirci ile buluştu.

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Yapımcılığını İhsan Taş ile Oktay Öndeş’in yaptığı “Dedemin Gözyaşları” filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun, Erkan Petekkaya, Cem Kılıç, Seda Tosun, Sinem Yıldırım, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan ve Elif Kaya’nın yer aldığı film, 20 Eylül’de sinemalarda olacak.

İlk fragmanı yayınlandı

Dedemin Gözyaşları”, lösemiyle mücadele eden Mustafa ve dedesi Kemal’in hikayesini anlatıyor. Film, izleyicileri hem hüzünlendirecek hem de gerçek dostluğun ve dürüstlüğün gücünü hatırlatacak.

İlk fragmanı yayınlandı

 

 

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#Dedemin Gözyaşları#Halil Ergün#Ali Kürşat Uzun

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