İlk fragmanı yayınlandı

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Yapımcılığını İhsan Taş ile Oktay Öndeş’in yaptığı “Dedemin Gözyaşları” filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun, Erkan Petekkaya, Cem Kılıç, Seda Tosun, Sinem Yıldırım, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan ve Elif Kaya’nın yer aldığı film, 20 Eylül’de sinemalarda olacak.

“Dedemin Gözyaşları”, lösemiyle mücadele eden Mustafa ve dedesi Kemal’in hikayesini anlatıyor. Film, izleyicileri hem hüzünlendirecek hem de gerçek dostluğun ve dürüstlüğün gücünü hatırlatacak.