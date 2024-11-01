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İlk evliliğim 13 gün sürdü!

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#Yeşim Salkım#Mustafa İmre#Evlilik
İlk evliliğim 13 gün sürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 14:29

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programına konuk olan Yeşim Salkım, yaşamına dair ilginç ayrıntıları anlattı...

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20 YAŞINDA EVLENDİM

-Benden bir şey alıp götürmedi. İlk evliliğimi 20 yaşında yaptım. İlk kızımın babası. Evliliğim 13 gün sürdü ama sonuçta aşık olduğum adamla evlendim. Diğer adamlarla da öyle sevdim evlendim. Kendim ettim kendim buldum.

İlk evliliğim 13 gün sürdü

Yeşim Salkım, ilk evliliğini henüz 20 yaşındayken 1989 yılında Mustafa İmre ile yapmış ve bu evliliğinden Gizem adında kızları dünyaya gelmişti. Salkım daha sonra 4 evlilik daha yapmıştı. 2009 yılında beşinci evliliğini Hakan Eratik ile yapan Yeşim Salkım'ın Ada adında bir kızı daha bulunuyor.

 İLK İHANETİ BABAMDA GÖRDÜM

-İlk ihaneti 14 yaşında babamın annemi aldattığını gördüğüm gün yaşadım.

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-Bunu öğrendikten iki ay sonra anneme söyledim ama çok pişmanım keşke söylemeseydim.

İlk evliliğim 13 gün sürdü


BİLMEDEN KIZ KARDEŞİMLE TANIŞTIM
-Babam yakışıklı şöhretli bir adamdı. Yaşadığımız yerde çocukları toplar onlara kitap okurdum. Çok sevimli güzel bir kız çocuğu vardı. Onu devamlı kucağıma alır kitabımı öyle okurdum. Babamın annemden boşandıktan sonra ikinci evliliğini yaptığı Hülya Hanımla gördükten sonra o kızın kız kardeşim olduğunu anladım.

 MESLEKİ ANLAMDA ARKADAŞIM YOK

-Her yaşadığınız size bir şeyler öğretiyor. Zaten mesleki anlamda arkadaşım yok. İyi ki kızlarım var.

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#Yeşim Salkım#Mustafa İmre#Evlilik

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