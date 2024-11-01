İlk evliliğim 13 gün sürdü!

Haberin Devamı

20 YAŞINDA EVLENDİM

-Benden bir şey alıp götürmedi. İlk evliliğimi 20 yaşında yaptım. İlk kızımın babası. Evliliğim 13 gün sürdü ama sonuçta aşık olduğum adamla evlendim. Diğer adamlarla da öyle sevdim evlendim. Kendim ettim kendim buldum.



İLK İHANETİ BABAMDA GÖRDÜM

-İlk ihaneti 14 yaşında babamın annemi aldattığını gördüğüm gün yaşadım.

Haberin Devamı

-Bunu öğrendikten iki ay sonra anneme söyledim ama çok pişmanım keşke söylemeseydim.



-Babam yakışıklı şöhretli bir adamdı. Yaşadığımız yerde çocukları toplar onlara kitap okurdum. Çok sevimli güzel bir kız çocuğu vardı. Onu devamlı kucağıma alır kitabımı öyle okurdum. Babamın annemden boşandıktan sonra ikinci evliliğini yaptığı Hülya Hanımla gördükten sonra o kızın kız kardeşim olduğunu anladım.

MESLEKİ ANLAMDA ARKADAŞIM YOK

-Her yaşadığınız size bir şeyler öğretiyor. Zaten mesleki anlamda arkadaşım yok. İyi ki kızlarım var.