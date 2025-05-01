İlk evliliği yürümemişti… Mutluluğu ikinci denemede buldu: Bir yastıkta 37 yılı devirdiler!

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“Evliliğimizin 37. yılı. Bugün! Seni seviyorum, Bayan Hanks” yazarak karısıyla birlikte denize girdikleri bir fotoğraf paylaştı Hollywood’un çifte Oscar’lı başarılı yıldızı Tom Hanks…

Usta aktörün kariyerini birlikte inşa ettiği eşi ve meslektaşı Rita Wilson da bu paylaşıma cevap verdi ve biraz daha giyinik oldukları bir fotoğraf seçerek 37. yılımız kutlu olsun aşkım yazdı.

İkisi de 68 yaşında olan Tom Hanks ve Rita Wilson 1981'de bir komedi dizisinin setinde karşılaşıp tanışmıştı.

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Tom Hanks o sırada hâlâ ilk eşi Samantha Lewes'le evliydi. Çiftin bu evlilikten şimdi 47 yaşında olan oğulları Colin ve 42 yaşında olan kızları Elizabeth doğmuştu.

Çift 1985’te ayrıldı. Tom Hanks ve Rita Wilson’ın ilişkisi de bu ayrılıktan sonra başladı.

Rita Wilson’la 1988’de evlenen Tom Hanks’in bu evlilikten de 34 yaşında Chet ve 29 yaşında Truman adında bir oğlu oldu.

Ve Rita Wilson kendi çocuklarıyla birlikte kocasının ilk evliliğinden doğan iki çocuğunu da kendi öz evlatları gibi sevip bağrına basarak büyüttü.

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Tom Hanks’in ilk eşi Samantha Lewes 2002 yılında 49 yaşındayken kemik kanserinden ölmüştü.

Hanks’in tek kızı Elizabeth geçtiğimiz günlerde bir kitap yayınlamış ve öz annesinden şiddet gördüğü zor bir çocukluk geçirdiğini söylemişti. Samantha Lewes’in kanser yüzünden hayatı kaybetmeden önce ruh sağlığı sorunları yaşadığı biliniyordu.

Usta aktörün Rita Wilson’la yaptığı evliliğinin temelinde işte böyle bir de acı dolu hikâye vardı. Ve Rita Wilson sadece iyi bir eş ve anne olmakla kalmayıp eşinin bir başka kadından doğup trajediler yaşayan çocuğuna da şefkatle sahip çıkmıştı.

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Ünlü çift uzun soluklu evliliklerinin sırrını da geçtiğimiz yıllarda vermişti.

Tom Hanks bu sırrı geçen yıl verdiği bir röportajda “Birbirimizi bulmak. Biz şanslıydık ve birbirimizi bulduk” diye açıklamış ve Rita Wilson da birlikte çok eğlendiklerini ve mutluluklarının sırrının bu olduğunu söylemişti.