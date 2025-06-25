İlk evliliği bitince onun kollarına koşmuştu… 15 yıllık rüya sona erdi: Ünlü çift boşanıyor

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Uzun oyunculuk kariyeri boyunca sayısız film ve dizide üstlendiği önemli rollerle tanınan yıldız oyuncu ve eşi 15 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldılar.

Dermot Mulroney, eşi Prima Apollinaare'den boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Çiftin iki kızı var ve 15 yıldır evliler.

Basına yansıyan mahkeme belgelerine göre Dermot Mulroney boşanma dilekçesinde ayrılık gerekçesini “şiddetli geçimsizlik” olarak belirtti ve iki kızları için ortak velayet talep etti.

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Bunlar alışılmış durumlar olsa da ünlü oyuncu Mulroney, avukatlık ücretlerinin karısıyla arasında bölüştürülmesini ve mahkemeden ayrıldığı eşi Apollinaare'ye nafaka bağlamamasını istedi, tam tersine kendisi için nafaka talep etti.

Eski eşlerin yakın çevresinden kaynaklar bu ayrılık için “Arkadaş oldukları ve bu dostane bir ayrılık olduğu için avukatlar yerine arabulucular kullandılar. Onlara davayı bu şekilde açmaları tavsiye edildi” yorumunu yaptılar.

Eşler ayrılırken varlıkların niteliği ve kapsamı tam olarak belirlememiş olsa da, usta oyuncu Mulroney evlilik süresince ayrılık tarihine kadar elde edilen tüm ortak gelir ve birikimler için ortak mal beyanı yaptı.

Çift, 2008 yılında tanışmıştı ve Dermot Mulroney o sırada ilk eşi, bir başka ünlü oyuncu Catherine Keener'dan yeni boşanmıştı.

Kırık bir kalple bir başına kalmışken karşısına çıkan Prima Apollinaare’ye hemen gönül veren Dermot Mulroney aynı yıl bir kız çocuğu babası oldu. Ve çift 2010’da evlendi.

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Dermot Mulroney ve Prima Apollinaare’nin büyük kızları Mabel Ray 17, küçük kızları Sally June 15 yaşında.