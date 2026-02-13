OnlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±nÄ±n ateÅŸi buzu bile yaktÄ±: Ã‡ocukken birleÅŸen kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k elleri bir daha hiÃ§ ayrÄ±lmadÄ±

Haberin DevamÄ±

DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen sporcularÄ±n, madalyaya ulaÅŸmak iÃ§in cansiperane mÃ¼cadele ettiÄŸi oyunlarÄ±n en Ã§ok ilgi Ã§eken dallarÄ±ndan biri de artistik patinaj.

Ã–zellikle de Ã§iftlerin yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kendine Ã¶zgÃ¼ kurallarÄ± olan, izlemesi en zevkli dallardan biri olan buz dansÄ±.

Bu kural bu yÄ±l da deÄŸiÅŸmedi. Yine buz Ã¼zerinde spor ile sanatÄ± birleÅŸtiren mÃ¼cadeleler nefessiz izlendi.Â Elbette her dalÄ±n olduÄŸu gibi bu dalÄ±n da Ã¶ne Ã§Ä±kan isimleri oldu.

Bunlardan biri de ABD olimpiyat takÄ±mÄ±nda yer alan ve evlerine buz dansÄ± dalÄ±nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya gÃ¶tÃ¼ren Madison Chock ile Evan Bates.

33 yaÅŸÄ±ndaki Madison ile 36 yaÅŸÄ±ndaki Evan'Ä±n bunca ilgi Ã§ekmesinin nedeni sadece sportif baÅŸarÄ±larÄ± deÄŸil elbette.

Ä°ki sporcu yarÄ±ÅŸmalarda piste Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla buzu yakÄ±yorlar. Bunun nedeni de birbirlerine duyduklarÄ± aÅŸk...

Ama Ã¶yle koreografi gereÄŸi deÄŸil gerÃ§ek aÅŸk.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Madison Chock ile Evan Bates; gerÃ§ek hayatta da aÅŸÄ±k bir Ã§ift. Ãœstelik son iki yÄ±ldÄ±r da evliler.

OnlarÄ±n hayatlarÄ±ndaki bu aÅŸk da buz Ã¼zerinde sergiledikleri figÃ¼rlere yansÄ±yor. ArdÄ±ndan da yÃ¼ksek puanlar arka arkaya geliyor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa iki sporcu bundan yÄ±llar Ã¶nce ilk danslarÄ±nÄ± da yaptÄ±. Daha Ã§ocukken, gelecekte birbirlerine aÅŸÄ±k olacaklarÄ±nÄ± bile bilmeden.

Madison Chock ile Evan Bates 15 yÄ±ldÄ±r birlikte dans ediyorlar. AralarÄ±nda Ã¼Ã§ yaÅŸ olan Ã§ift Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±ndan beri buz Ã¼zerinde ve hep yan yana.

Madison Chock ile Evan Bates, birlikte dans ederek geÃ§irdikleri bunca yÄ±lÄ±n 8'inde sevgiliydiler.Â

Buz Ã¼zerinde dans ederken yaÅŸadÄ±klarÄ± yakÄ±nlÄ±k ilerleyen zamanlarda aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼, 2024 yÄ±lÄ±nda da Madison ile Evan evlenip yuvalarÄ±nÄ± kurdular.

Evli bir Ã§ift olarak ilk olimpiyat mÃ¼cadelesine girdiler ve evlerine de bir gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler.

Madison Chock, geÃ§tiÄŸimiz ay yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda da evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutladÄ±.

DÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼nden kesitler sunan genÃ§ kadÄ±n yanÄ±na da "HayatlarÄ±mÄ±zÄ±n en doÄŸru kararÄ±" notunu da ekledi.





