Ä°lk buluÅŸmadan beri aÅŸkÄ±n belgelerini toplamÄ±ÅŸlar: Bazen gizlice Ã§antasÄ±na koyarÄ±m

Ama her anÄ± biriktirenin aÅŸkÄ± kÃ¶tÃ¼ bitecek diye bir kural yok. Kimi zaman o aÅŸk bir yuvanÄ±n iÃ§inde aynÄ± Ã§atÄ±nÄ±n altÄ±nda yÄ±llarca sÃ¼rÃ¼p gider. Elbette o sÄ±rada daha fazla anÄ± birikir.

TÄ±pkÄ± Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu Ã§iftlerinden biri olan Katherine Schwarzenegger ile kocasÄ± Chris Pratt gibi...

2018 yÄ±lÄ±nda romantik iliÅŸkilerine baÅŸlayan Ã§ift, bundan bir yÄ±l sonra da evlendi. O zamandan bu yana da ardÄ± ardÄ±na dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte mutlu ve huzurlu bir evlilikleri var.

Arnold Schwarzenegger ile eski karÄ±sÄ± Maria Shriver'Ä±n evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Katherine, oyuncu Chris ile aÅŸklarÄ±n saman alevi gibi parlayÄ±p sÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir atmosferde Ã¶rnek yuvalarÄ±nÄ± ayakta tutmayÄ± baÅŸarÄ±yor.

Bu arada kimi zaman bunun sÄ±rlarÄ±nÄ± yani birbirlerine olan duygularÄ±nÄ± nasÄ±l ifade ettiklerini de anlatÄ±yorlar.

AÅžKIN HEYECANI BÄ°TMEDÄ°

Ä°ÅŸte bu konudaki Ã¶rneklerden birini de Katherine Schwarzenegger sergiledi. 36 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Katherine, kocasÄ± Chris Pratt ile daha ilk buluÅŸmalarÄ±ndan bu yana birbirlerine olan sevgilerini ve hayranlÄ±klarÄ±nÄ± nasÄ±l ifade ettiklerini anlattÄ±.

Ã‡iftin bunun iÃ§in seÃ§tiÄŸi yol ise Ã§ok basit aslÄ±nda. Hatta belki teknoloji Ã§aÄŸÄ±nda kulaÄŸa biraz eski moda bile gelebilir:

Onlar birbirlerine olan sevgilerini ifade etmek iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k kartlar yazÄ±yorlar. Hem de el yazÄ±sÄ±yla.

EL YAZISI NOTLAR YAZIYORLAR

Katherine Schwarzenegger "Chris ve ben ilk buluÅŸmamÄ±zda da ya da o film Ã§ekimi iÃ§in bir yere giderken de birbirimize el yazÄ±sÄ± kartlar verirdik" diye konuÅŸtu. Bu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hala sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini de sÃ¶zlerine ekleri Katherine Schwarzenegger.

"Bazen bu notlarÄ± elektronik posta ile yolladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da oluyor. Ama genellikle el yazÄ±sÄ± kullanÄ±rÄ±z. Bazen ben bu kartlarÄ± onun Ã§antasÄ±na koyarÄ±m. Bazen de o tezgahÄ±n Ã¼stÃ¼ne bÄ±rakÄ±r" diye anlattÄ±.

Katherine bu kartlarÄ± yazmanÄ±n da almanÄ±n da her zaman Ã§ok gÃ¼zel olduÄŸunu belirterek "Ben de tabii ki bunlarÄ±n hepsini saklÄ±yorum" dedi.

YAZMA TUTKUSU HAYATININ MERKEZÄ°NDE

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Katherine daha Ã¶nce de kÃ¼Ã§Ã¼k notlar yazmayÄ± ne kadar sevdiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœstelik bunu sadece kocasÄ± iÃ§in yapmÄ±yor.

BabasÄ± Arnold Schqarzenegger'a da annesi Maria Shriver'a da bÃ¶yle kÃ¼Ã§Ã¼k notlar yazÄ±yor.

Gazeteci olan annesinin izinden gidip kendisi de Ã§ocuk kitaplarÄ± yazan Katherine Schwarzenegger anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu yazma tutkusunu gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±na da yansÄ±tÄ±yor.

ANNEM SAYESÄ°NDE

Sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mda da Katherine, bu tÃ¼r kÃ¼Ã§Ã¼k anÄ±lar almanÄ±n da baÅŸkalarÄ±na bunlarÄ± vermenin de kendisi iÃ§in ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu anlattÄ±.

Chris Pratt ile evliliÄŸinden iki kÄ±zÄ± bir oÄŸlu olan Katherine "Annem sayesinde el yazÄ±sÄ±yla kaleme alÄ±nan kartlar her zaman en Ã§ok sevdiÄŸim ÅŸeylerden biri olmuÅŸtur" diye belirtti.

Katherine Schwarzenegger, ister bir teÅŸekkÃ¼r kartÄ±, ister bir doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kartÄ± ya da sebepsiz yere yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir kart olsun her zaman bunun iÃ§in hazÄ±r olduÄŸunu da ekledi.

Katherine henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼k olsalar ve okuma yazma bilmeseler bile sadece kocasÄ±na deÄŸil Ã¼Ã§ kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸuna da sevgisini bu kartlarla ifade ediyor.

