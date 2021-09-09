İlk bölümün konuğu Gupse Özay!

Bir süredir internet alemini kahkahadan kırıp geçiren “Dayı”, şimdi de GAİN izleyicisiyle buluşuyor.

10 Eylül Cuma gecesi başlayacak canlı talkshow programında Dayı’nın ilk konuğu ise Türkiye’nin tartışmasız en komik isimlerinden olan oyuncu ve senarist Gupse Özay olacak.

GAİN’in ilk canlı talkshow programı olma özelliğini de taşıyan programda, Nazmi Sinan Mıhçı’nın yetişkinlere yönelik olarak hazırladığı Kukla Kabare’nin sevilen karakteri “Dayı”, her hafta Cuma günü sürpriz konuklarını ağırlayacak. Kendine has dili ve mizahıyla alıştığımız talkshow’lardan çok farklı olacak bu programda, Dayı’nın konuklarla oynayacağı oyunlar, yarışmalar, yayın aralarındaki skeçler ve pandemi sürecinde içerik üretmeye başlayan müzisyenlerden oluşan Pandami Music grubuyla izleyiciyi mizah ve eğlenceye doyuracak.

İlk bölümü Gain’in tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacak ‘Dayı Şov’ 10 Eylül’den itibaren her Cuma saat 23.00’te canlı yayınla GAİN’de!

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