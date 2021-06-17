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Televizyon
Haber Giriş: 17.06.2021 - 07:06 | Son Güncelleme:

İlk bölüm heyecanı

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İlk bölüm heyecanı

KANAL D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği yeni dizisi “Baht Oyunu” geçen salı akşamı ekran yolculuğuna başladı.

Dizi ekibi ilk bölümü Polonezköy’deki bir mekânda birlikte izledi. Gösterime Kanal D yöneticileri ve ARC Film ekibi de katıldı.
Komedi ve romantizmi bir arada sunan “Baht Oyunu”nun ilk bölümü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gösterimin ardından ekip ve oyuncular birbirlerini tebrik ederek kutladı.

İlk bölüm heyecanı

AŞKIN PEŞİNDE
Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen’in başrolde olduğu dizi, ilk aşkıyla kavuşamadığı takdirde ebedi mutluluğu elinden kaçıracağına inanan Ada’nın eğlenceli hikâyesini anlatıyor.

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