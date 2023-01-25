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"İlk benden duyun istedim..." Aydemir Akbaş'tan üzücü haber

Güncelleme Tarihi:

#Aydemir Akbaş#Kanser#Sinema
İlk benden duyun istedim... Aydemir Akbaştan üzücü haber
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 11:40

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş(86), kansere yakalandığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akbaş "Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam" dedi.

İlk benden duyun istedim... Aydemir Akbaştan üzücü haber

Daha önce gırtlak kanserini yenen usta oyuncu, 2018 yılında da kolon ve bağırsak kanseri tedavi görmüştü.

"10 SENEDİR AKLIMA GELMEDİ" 
Aydemir Akbaş kansere yakalandığını nasıl öğrendiğini böyle anlatmıştı:
"Baktım sesim kısık. Ihlamur içip duruyorum. Kız kardeşim 'doktora gitmezsen gelip seni alacağım' dedi. Aradım arkadaşları 'bana doktor bulun' dedim. Sonra bir arkadaşım bana 'hazırlan seni yarın götürüyorum' dedi. Çapa'ya gittik. Doktor 'aç ağzını' dedi, baktı 'kansersin' dedi. 'Yak bir tane' dedi, yaktım. Ertesi gün başka doktora gittim 'aç ağzını' dedi, açtım 'kansersin, yak bir tane' dedi. Yakmadım. 10 senedir aklıma gelmedi."

İlk benden duyun istedim... Aydemir Akbaştan üzücü haber


 

 

 

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#Aydemir Akbaş#Kanser#Sinema

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