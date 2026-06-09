İlişkinin adını sonunda koydular… ‘Dünya alem görsün ben onu seviyorum!’

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Ünlü şarkıcı Katy Perry ve Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdı.

Bir seneye yakındır birlikte olan ve aşklarıyla herkesi şaşkına çeviren çiçeği burnunda çift dün akşam Tribeca Film Festivali’nin kırmızı halısına el ele vererek ilişkilerini artık tamamen resmileştirmiş oldular.

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Ünlü aşıkların el ele geldiği film galası da onlar için oldukça özeldi.

Çift, dün akşam 2026 Tribeca Film Festivali kapsamında düzenlenen “Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris” konser belgeselinin dünya prömiyerinde New York'ta kırmızı halıda ilk kez birlikte boy gösterdi.

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Katy Perry beyaz, vintage bir Lanvin elbise giyerken, Justin Trudeau ise bu özel gece için smokin tercih etti.

Çift, kırmızı halıda çiftlerin verdiği alışılagelmiş pozları verirken, birbirlerine sevgi dolu ve gülümseyerek bakıştıkları ve samimi anlarını gösteren fotoğrafları da büyük heyecan yarattı ve sosyal medyaya yansıdı.

Katy Perry ve Justin Trudeau karşılarında peş peşe fotoğraflarını çeken birçok gazeteciye aldırmadan birbirlerine doğru eğilip alınlarını birbirine değdirerek birlikte güldüler, sarıldılar ve kendilerini o kalabalığın arasında aşka bırakmaktan çekinmediler.

Ve tüm bu anlarda da birbirlerinin ellerini hiç bırakmadılar.

İkili arasındaki aşk dedikoduları ilk olarak Temmuz 2025'te başlamış, önce eşinden ayrılan sonra da başbakanlıktan istifa eden 54 yaşındaki Justin Trudeau bir anda Katy Perry’nin Kanada’daki konserinde ortaya çıkmıştı.

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Montreal’de baş başa yemek yerken yakalanan ikili daha sonra sık sık paparazzilerin hedefi olmuş, sürekli birlikte görülmeye başladıktan bir süre sonra da aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

Ekim ayında Katy Perry’nin doğum gününü de Paris'te el ele kutlayan ikili daha sonra aralık ayında Tokyo gezilerinden samimi fotoğraflarla Instagram'da ilişkilerini resmen duyurdular.

Yeni yılı birlikte karşıladıktan sonra, çift nisan ayında Justin Bieber'ın 2026 Coachella setinde birlikte eğlenirken görüldü.

Daha birkaç gün önce Us Weekly'ye konuşan bir kaynak, Perry'nin eski nişanlısı Orlando Bloom’dan doğan 5 yaşındaki kızını, Justin Trudeau'nun eski eşi Sophie Trudeau'dan olan üç çocuğuyla tanıştırdığını söyledi.

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Çiftin ilişkisi birinci yılını doldurmaya hazırlanıyor ve onları tanıyanlar yoğun programlarına rağmen birbirlerine zaman ayırmaya özen gösterdiklerini, çok iyi anlaştıklarını ve birlikte çok mutlu olduklarını söylüyor.

Katy Perry ve Orlando Bloom 2016’da, Altın Küre ödül töreninden sonra verilen partide tanışıp aşk yaşamaya başlamış ve 2019’da, Sevgililer Günü’nde nişanlanmıştı.

Beklenen düğün bir türlü gerçekleşmedi ve Katy Perry kızları Daisy’ye rağmen geçen yıl Orlando Bloom’dan ayrılarak 9 yıllık bu ilişkiyi sonlandırdı.