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İlişkileri çok ciddi... Nişan, düğün, bebek... Hepsi yavaş yavaş olacak!

Güncelleme Tarihi:

#Gigi Hadid#Bradley Cooper#Zayn Malik
İlişkileri çok ciddi... Nişan, düğün, bebek... Hepsi yavaş yavaş olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 08:02

Son dönemde gösteri dünyasının en çok ilgi çeken aşıkları Gigi Hadid ile Bradley Cooper. Aralarındaki 20 yaş farka rağmen yaklaşık iki yıldır gayet uyumlu bir ilişkileri var.

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Üstelik yakın çevrelerinin anlattığına göre ikisi de bu ilişkiyi ciddiye alıyor. Zaten bu yüzden de aşkları hakkında ser verip sır vermiyorlar. Çok fazla el ele kamera karşısına da geçmiyorlar.

Söylenenlere göre 29 yaşındaki Hadid ile 49 yaşındaki Cooper eski ilişkilerinden doğan küçük kızlarını da tanıştırdı. Hadid'in Zayn Malik ile ilişkisinden doğan 4 yaşındaki kızı Khai ile Cooper'ın eski nişanlısı Irina Shayk'tan doğan 7 yaşındaki kızı Lea birbirleriyle gayet iyi geçiniyor.

Zaten bir süre önce Bradley Cooper, Hadid'in yaşadığı sakin bölgede kendine bir çiftlik satın aldı. İki aşık orada buluşuyorlar ve aile olmanın provasını yapıyorlar.

İlişkileri çok ciddi... Nişan, düğün, bebek... Hepsi yavaş yavaş olacak

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İKİSİ DE ORTAK ÇOCUK İSTİYOR
Gigi Hadid ile Bradley Cooper'a yakın kaynaklara göre iki aşık ilişkilerinin bir geleceği olmasını da arzu ediyor. Hatta yine bu iddialara bakılırsa ortak bir çocukları olmasını da istiyorlar.

Geçtiğmizi hafta da Life&Style dergisine konuşan bir kaynak Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ın bir çocuk istediğini söyledi. Onun anlattığına göre bu konuda çoktan bir deneme yaptılar bile.

Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik'den Khai adında bir kızı var. Bradley Cooper da eski nişanlısı Irina Shayk'tan bir kız çocuk sahibi.

İlişkileri çok ciddi... Nişan, düğün, bebek... Hepsi yavaş yavaş olacak

AMA ACELE ETMEK İSTEMİYORLAR
Hadid ile Cooper, kızlarını çoktan birbirleriyle tanıştırdılar bile... Çifte yakın kaynaklara göre Hadid'in kızı Khai ile Cooper'ın kızı Lea gayet iyi geçiniyor.

Bunu gören Gigi Hadid ile Bradley Cooper da bir aile olabildiklerini görüp "Neden ortak bir çocuğumuz olmasın" diye düşünmeye başladı.

Ama bunun için önce en azından nişanlanmaları gerektiğini düşünüyorlar.

Yine de bir ayrıntı var. Her ne kadar ikisi de ilişkilerini ciddiye alıp geleceği birlikte kurmak istiyorlarsa da nişan için de acele etmiyorlar.

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Çünkü ikisine de göre de hem çocuk hem nişan çok büyük bir adım. Önce ilişkilerini daha sağlama aldıktan sonra gerçek bir aile olmayı planlıyorlar.

İlişkileri çok ciddi... Nişan, düğün, bebek... Hepsi yavaş yavaş olacak

Gigi Hadid, One Direction grubuyla ünlenen Zayn Malik ile olaylı biten bir ilişki yaşadı. Bu ilişkiden Khai adında 4 yaşında bir kızı bulunuyor.

İlişkileri çok ciddi... Nişan, düğün, bebek... Hepsi yavaş yavaş olacak

Bradley Cooper'ın ise İrina Shayk ile ilişkisinden 7 yaşında Lea adında bir kızı var.

 

 

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#Gigi Hadid#Bradley Cooper#Zayn Malik

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