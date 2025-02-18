İlişkileri çok ciddi... Nişan, düğün, bebek... Hepsi yavaş yavaş olacak!

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Üstelik yakın çevrelerinin anlattığına göre ikisi de bu ilişkiyi ciddiye alıyor. Zaten bu yüzden de aşkları hakkında ser verip sır vermiyorlar. Çok fazla el ele kamera karşısına da geçmiyorlar.

Söylenenlere göre 29 yaşındaki Hadid ile 49 yaşındaki Cooper eski ilişkilerinden doğan küçük kızlarını da tanıştırdı. Hadid'in Zayn Malik ile ilişkisinden doğan 4 yaşındaki kızı Khai ile Cooper'ın eski nişanlısı Irina Shayk'tan doğan 7 yaşındaki kızı Lea birbirleriyle gayet iyi geçiniyor.

Zaten bir süre önce Bradley Cooper, Hadid'in yaşadığı sakin bölgede kendine bir çiftlik satın aldı. İki aşık orada buluşuyorlar ve aile olmanın provasını yapıyorlar.

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İKİSİ DE ORTAK ÇOCUK İSTİYOR

Gigi Hadid ile Bradley Cooper'a yakın kaynaklara göre iki aşık ilişkilerinin bir geleceği olmasını da arzu ediyor. Hatta yine bu iddialara bakılırsa ortak bir çocukları olmasını da istiyorlar.

Geçtiğmizi hafta da Life&Style dergisine konuşan bir kaynak Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ın bir çocuk istediğini söyledi. Onun anlattığına göre bu konuda çoktan bir deneme yaptılar bile.

Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik'den Khai adında bir kızı var. Bradley Cooper da eski nişanlısı Irina Shayk'tan bir kız çocuk sahibi.

AMA ACELE ETMEK İSTEMİYORLAR

Hadid ile Cooper, kızlarını çoktan birbirleriyle tanıştırdılar bile... Çifte yakın kaynaklara göre Hadid'in kızı Khai ile Cooper'ın kızı Lea gayet iyi geçiniyor.

Bunu gören Gigi Hadid ile Bradley Cooper da bir aile olabildiklerini görüp "Neden ortak bir çocuğumuz olmasın" diye düşünmeye başladı.

Ama bunun için önce en azından nişanlanmaları gerektiğini düşünüyorlar.

Yine de bir ayrıntı var. Her ne kadar ikisi de ilişkilerini ciddiye alıp geleceği birlikte kurmak istiyorlarsa da nişan için de acele etmiyorlar.

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Çünkü ikisine de göre de hem çocuk hem nişan çok büyük bir adım. Önce ilişkilerini daha sağlama aldıktan sonra gerçek bir aile olmayı planlıyorlar.

Gigi Hadid, One Direction grubuyla ünlenen Zayn Malik ile olaylı biten bir ilişki yaşadı. Bu ilişkiden Khai adında 4 yaşında bir kızı bulunuyor.





Bradley Cooper'ın ise İrina Shayk ile ilişkisinden 7 yaşında Lea adında bir kızı var.