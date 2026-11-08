İlişkimiz bize enerji veriyor

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Oyuncu Devrim Özkan önceki akşam Rıza Sarıtaş ile birlikte hazırladığı ‘Neredesin Ey Tanrım’ adlı müzik çalışmasının lansmanını Kadıköy’de gerçekleştirdi.

Özkan’ı sevgilisi Denizcan Aktaş da yalnız bırakmadı. İlişkilerinin güzel gittiğini belirten oyuncu, “Bu temponun içerisinde birlikte olabilmek bize enerji veriyor” dedi. Aynı mesleği yapmanın ilişkilerine katkısını anlatan Özkan, iş ve özel hayatı birbirinden ayırmanın önemine dikkat çekti:

“Tabii ki zor bir durum. İş ve özel hayatı ayırabilmek önemli. Bu durumu kolaylaştırmak için çaba sarf etmek insana daha çok keyif veriyor, birbirine daha çok bağlıyor.”

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Denizcan Aktaş ise iş ve özel hayatı birlikte yürütmenin kendileri açısından bir sorun yaratmadığını belirtti: “Sorun veya ekstra bir zorluk hissetmiyorum. İlişkiler insanların birbirini anlamasıyla alakalı, mesleklerinden bağımsız.”

Oyuncu, Devrim Özkan’ın müzikle ilgisinin uzun zamandır devam ettiğini de anlattı: “En başından beri farkındaydım, çok başarılı.” Aktaş, sevgilisini her zaman desteklediğini de söyledi.