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İlişkimiz bize enerji veriyor

Güncelleme Tarihi:

#Devrim Özkan#Denizcan Aktaş#Ünlü Çiftler
İlişkimiz bize enerji veriyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 13:12

Devrim Özkan, sevgilisi Denizcan Aktaş ile ilişkilerinin yoğun iş temposuna rağmen güzel gittiğini söyledi. Aynı mesleği yapmanın avantajlarını da anlatan Özkan, “İlişkimiz bize enerji veriyor” dedi.

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Oyuncu Devrim Özkan önceki akşam Rıza Sarıtaş ile birlikte hazırladığı ‘Neredesin Ey Tanrım’ adlı müzik çalışmasının lansmanını Kadıköy’de gerçekleştirdi.

Özkan’ı sevgilisi Denizcan Aktaş da yalnız bırakmadı. İlişkilerinin güzel gittiğini belirten oyuncu, “Bu temponun içerisinde birlikte olabilmek bize enerji veriyor” dedi. Aynı mesleği yapmanın ilişkilerine katkısını anlatan Özkan, iş ve özel hayatı birbirinden ayırmanın önemine dikkat çekti:

İlişkimiz bize enerji veriyor

“Tabii ki zor bir durum. İş ve özel hayatı ayırabilmek önemli. Bu durumu kolaylaştırmak için çaba sarf etmek insana daha çok keyif veriyor, birbirine daha çok bağlıyor.”

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Denizcan Aktaş ise iş ve özel hayatı birlikte yürütmenin kendileri açısından bir sorun yaratmadığını belirtti: “Sorun veya ekstra bir zorluk hissetmiyorum. İlişkiler insanların birbirini anlamasıyla alakalı, mesleklerinden bağımsız.”

İlişkimiz bize enerji veriyor

Oyuncu, Devrim Özkan’ın müzikle ilgisinin uzun zamandır devam ettiğini de anlattı: “En başından beri farkındaydım, çok başarılı.” Aktaş, sevgilisini her zaman desteklediğini de söyledi.

 

 

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#Devrim Özkan#Denizcan Aktaş#Ünlü Çiftler

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