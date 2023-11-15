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“İlişkimiz bitmedi. Aşk yok”

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#Mirkelam#Aysen Sabancı#Evlilik
“İlişkimiz bitmedi. Aşk yok”
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 10:20

YAKLAŞIK 10 yıldır Aysen Sabancı ile birlikte olan Mirkelam özel hayatı hakkında ilginç bir açıklama yaptı.

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Ünlü şarkıcı önceki akşam Etiler Akmerkez’de yeni imajıyla görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mirkelam, “Her şey yolunda. Mekânlarda çıkmaya devam ediyoruz. Birkaç albüm projesi var. Onları çıkarmak için hazırlık yapıyoruz” dedi. Ünlü şarkıcı aşk hayatının sorulması üzerine “Aşk falan yok” açıklamasıyla şaşırttı. Muhabirlerin “Aysen Hanım ile ilişkiniz bitti mi?” diye sorması üzerine Mirkelam “İlişkimiz bitmedi. Aşk yok” sözleriyle kafaları daha da karıştırdı. Mirkelam evlilik sorusunu ise “Evlilik düşünmüyoruz” diye yanıtladı.  

 

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#Mirkelam#Aysen Sabancı#Evlilik

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