Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı önceki akşam Etiler Akmerkez’de yeni imajıyla görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mirkelam, “Her şey yolunda. Mekânlarda çıkmaya devam ediyoruz. Birkaç albüm projesi var. Onları çıkarmak için hazırlık yapıyoruz” dedi. Ünlü şarkıcı aşk hayatının sorulması üzerine “Aşk falan yok” açıklamasıyla şaşırttı. Muhabirlerin “Aysen Hanım ile ilişkiniz bitti mi?” diye sorması üzerine Mirkelam “İlişkimiz bitmedi. Aşk yok” sözleriyle kafaları daha da karıştırdı. Mirkelam evlilik sorusunu ise “Evlilik düşünmüyoruz” diye yanıtladı.