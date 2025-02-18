İlişkilerini tam iki yıl gizlemişler... Kendisi 23, sevgilisi 72 yaşında... Kötü sözlere isyan etti: Aşk yaşa bakmaz!

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Durum böyleyken yine de bazen aşıklar arasındaki yaş farkı çok fazla eleştiri konusu oluyor. Hele erkek, kadından çok daha ünlü ve bir de üstüne zenginse...

İşte o zaman herkes genç kadının para ve şöhret için babası hatta bazen dedesi yaşında bir adamla birlikte olduğunu düşünüyor.

Son aylarda ünlüler dünyasında tam da böyle bir ilişki söz konusu... Burada ünlü ve zengin olan erkek tarafı 72 yaşında. İlişkinin kadın tarafı ise 23'ünde. Bir başka deyişle daha hayatının baharında. Aralarında da yaş değil kuşak farkı var.

Bu aşk aylardır öyle büyük bir eleştiri konusu oldu ki sonunda genç kadın dayanamadı ve sosyal medyadan "Aşk, yaş ayrımcılığı yapmaz "diye seslendi kendisini eleştirenlere.

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SEVGİLİSİ ÇOCUKLARINDAN DAHA GENÇ

Bu çok konuşulan aşkın kahramanları 72 yaşındaki Bill Belichick ile 23 yaşındaki sevgisi Jordon Hudson.

Çok ünlü ve takımına nice şampiyonluklar kazandırmış bir Amerikan futbolu antrenörü olan Belichick, 1977 ile 2006 arasında Debby Clarke ile bir evlilik yaşadı. Bu evlilikten de üç tane çocuğu dünyaya geldi.

ABD'de spor dünyasının en ünlü ve en çok kazanan isimlerinden biri olan Bill Belichick, bir süredir de 23 yaşındaki Jordon Hudson ile ilişki yaşıyor. Hatta artık onunla bazı etkinliklerde kırmızı halıya bile çıkmaya başladı.

İşte bu ikilinin aşkı son aylarda çok ağır eleştirilere maruz kalıyor. Sonunda Jordon Hudson dayanamadı ve geçen hafta kutlanan Sevgililer Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Orada da aşkın yaş konusunda ayrımcılık yapmayan bir duygu olduğunu belirtti.

Bu arada Belichick'in üç çocuğundan Stephen'in 37, Amanda'nın 41, Brian'ın da 30'larının başında olduğunu hatırlatalım. Özetle üç çocuğu da sevgilisinden daha büyük.

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'BİRİNİ NEDEN SEVDİĞİMİZİ ANLATMAYA GEREK YOK'

72 yaşındaki sevgilisiyle samimi bir anında çekilen bir pozunu paylaştı Hudson.

Genç kadın satırlarına "Gelin bugünün konu başlığına biraz daha yakından bakalım: Aşk" diye başladı.

"Aşkı neler oluşturur? ya da Birini sevmeye değer kılan şey nedir? soruları derin bir analiz gerektirir. İnsanın anlam veremediği aşkları anlamasını sağlayabilir" diye yazdı genç kadın.

Sosyal medyadaki sınırlı yerinde böylesine derin bir analize giremeyeceğini belirten Jordon Hudson yine de birkaç temel kavram hakkında yazacağını ekledi.

"Birinin sevgiye değer olup olmadığına dair nesnel bir ölçüt yoktur. Bir kişiyi sevme nedenimizi haklı çıkarmaya çalışmak da gereksiz" diye sürdürdü satırlarını.

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'AŞK AYRIMCI DEĞİLDİR'

Jordon Hudson şunları yazdı: "Aşk; ten rengi, yaş ve yeteneğe göre ayrımcılık yapmaz. Aşk birinin vücut ağırlığıyla bağlantılı değildir."

Genç kadın paylaşımında kendisine yöneltilen "Şöhret ve para için Belichick ile birlikte olduğu" eleştirilerini de yanıtladı.

"Aşk yargılanmamalıdır. Bir insanı sevdiği kişiye bakarak taciz etmek doğru değildir" diye yazdı. Paylaşımının en altına da Sevgiler, Jordon Hudson diye imzasını attı.

Page Six'e konuşan çifte yakın kaynaklar Hudson ile Belichick'in durumunu "Jordon yaşlı bir ruha sahip ve Bill ile ilişkileri çok derin. Yaş onlar için sadece bir rakam" sözleriyle özetledi.

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İLİŞKİLERİNİ İKİ YIL GİZLEMİŞLER

Bu ilişkiyle ilgili daha çarpıcı bir ayrıntı var... Ona da bir bakarsak...

Aslında Bill Belichick ile eski bir amigo kız olan Jordon Hudson'ın ilişkisi öyle yeni değil.

Çift, 2022 yılından bu yana flört ediyor. Ama ilişkilerini 2024'e kadar yani tam iki yıl gözlerden uzak tuttular. Sonunda geçen yıl artık aralarındaki aşkın saklanmaması gerektiğine karar verdiler.

Bu durum da artık Belichick ile Hudson'ın, aşklarını bir adım daha ileri taşımaya karar verdiğini ve belki de evliliği bile düşündüklerini akıllara getirdi.