İlişkileri başlayalı aylar olmuş… Bu aşkı herkesten saklamak için çok uğraştılar

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Spor dünyasının yıldız ismi Tom Brady, özel hayatıyla magazin basınının gündeminden düşmek bilmiyor. Ünlü model Gisele Bündchen'den boşandıktan sonra adı birçok güzelle yan yana yazılan ünlü futbol yıldızının eski karısının meslektaşı süper model Candice Swanepoel ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Basına yansıyan yeni iddialara göre ikili aslında aylardır birlikte ve bu yeni filizlenen aşkı aylardır saklı gizli yaşamaya devam etmişler.

Ne Brady ne de Gisele Bündchen gibi bir Victoria's Secret meleği olan Candice Swanepoel, haklarında çıkan bu aşk dedikodularına dair bir açıklama yaptı. Oysa futbol efsanesi, kısa bir süre önce yaptığı bir açıklamada, hayatında flört etmenin bir öncelik olmadığını belirtmiş, kendini işlerine ve üç çocuğuna verdiğini söylemişti.

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Magazin basınına açıklama yapan kaynaklar "Candice ve Tom aylardır birlikteler. Candice, bu ilişkiyi kimlere anlattığı konusunda oldukça gizli ve seçici davranıyor. Buluştuklarında ise fark edilmemek için büyük çaba sarf ediyorlar." dediler.

İki ünlü ismin de Miami’de yaşaması işlerini kolaylaştırmış söylenenlere göre. Aynı yerde yaşadıkları için kolayca görüşen ve birlikte çok vakit geçiren aşıkların bunu saklamak konusunda da zorlanmadıkları da bir diğer iddia.

Tom Brady, 2009'dan 2022'ye kadar evli kaldığı model Gisele Bündchen'den boşandığından beri hayatında kimse yoktu.

Çiftin Benjamin (16) ve Vivian (13) adında iki çocuğu bulunuyor; Brady'nin ayrıca eski sevgilisi, ünlü oyuncu Bridget Moynahan'dan Jack (19) adında bir oğlu daha var.

Swanepoel ise on yıldan uzun süre birlikte olduğu eski nişanlısı Hermann Nicoli'den 2018 yılında ayrılmıştı. İkilinin Anaca (10) ve Ariel (8) adında iki oğlu bulunuyor.

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Swanepoel, Nicoli ile tanıştığında 17, Nicoli ise 23 yaşındaydı; o dönemde her ikisi de modellik kariyerlerinde ilerlemeye çalışıyorlardı.

Ocak ayında yaptığı bir açıklamada Tom Brady, aktif olarak bir ilişki arayışında olmadığını belirtti; oysa boşanma sonrasında Kim Kardashian, Irina Shayk, Brooks Nader, Sofía Vergara, Alix Earle ve Yael Cohen gibi göz alıcı yıldızlarla adı anılmıştı.

Tom Brady "Özel hayatıma ya da kendime ayıracak pek vaktim yok; ancak çalışmayı ve çocuklarımı seviyorum." demişti.

Candice Swanepoel de 2023 yılında V dergisine verdiği demeçte, "Çocukları için yaşadığını, bunun yanı sıra kendi kişisel ihtiyaçlarını da göz ardı etmediğini" söylemişti.

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Hem Candice Swanepoel hem de Brady’nin eski eşi Bündchen, Victoria’s Secret’ın 2000’lerin başındaki altın çağında markanın "Melekleri" arasındaydı.

Ancak bu iki model, markanın ikonik defilelerinde hiçbir zaman birlikte yer almadı; çünkü Bündchen 2006 yılında sözleşmesini sonlandırarak ayrılmıştı; Swanepoel ise podyuma ilk kez bundan bir yıl sonra adım attı.

Tom Brady’nin Gisele Bündchen’den ayrıldıktan sonra bir başka süper modele gönlünü kaptırması “Tom modellerden vazgeçemiyor” yorumlarına yol açtı.