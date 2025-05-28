İlham verici bir dizisin Eşref Rüya!

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ÖNCE SAÇA SONRA AHŞABA KAZINAN AŞK!

'Eşref Rüya' fanları, kuaförlerde de akım başlatıyor. Antalya’da bir kuaför başrol oyuncularını saçlara portre şeklinde işleyerek dikkat çekici bir tasarıma imza atarken, Mısır Çarşısı'nda 'Eşref Rüya’ aşkı ahşaba resmedilerek iz bırakıyor.

İşin ustaları sanatını ahşaba işlerken, Eşref Rüya hayranları diziyle ilgili akımlar yaratarak sosyal medyada viral oluyor.

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir takıları ve kıyafetleriyle de modaseverlerin radarında…

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Özdemir’in dizide giydiği her kıyafet seyirci tarafından merak ediliyor ve sanal medyada araştırılıyor. Çağatay Ulusoy’un Eşref Rüya’daki çizgili takım elbiseleri ve gözlükleri seyircinin dikkatinden kaçmıyor. Hayranları Nisan’ın kıyafetlerini, aksesuarlarını bulmak için sosyal medyada arayışa çıkıyor.

Eşref Rüya çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de…