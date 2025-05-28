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İlham verici bir dizisin Eşref Rüya!

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
İlham verici bir dizisin Eşref Rüya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 11:06

Kanal D’nin sarsıcı aşk hikayesi ile suç dünyasının kapısını aralayan dizisi ‘Eşref Rüya’, seyircileri ekran başına kilitlerken, kendi gündemini de yaratmaya devam ediyor. Eşref ile Rüya’nın aşkları izleyicinin hafızasına, portreleri ise saça ve ahşaba kazınıyor. Eşref’in (Çağatay Ulusoy) sözleri kamyon arkası yazılarına ilham olurken, söylediği derin sözler sosyal medya akımlarına öncülük ediyor.

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ÖNCE SAÇA SONRA AHŞABA KAZINAN AŞK!

'Eşref Rüya' fanları, kuaförlerde de akım başlatıyor. Antalya’da bir kuaför başrol oyuncularını saçlara portre şeklinde işleyerek dikkat çekici bir tasarıma imza atarken, Mısır Çarşısı'nda 'Eşref Rüya’ aşkı ahşaba resmedilerek iz bırakıyor.

İlham verici bir dizisin Eşref Rüya

İşin ustaları sanatını ahşaba işlerken, Eşref Rüya hayranları diziyle ilgili akımlar yaratarak sosyal medyada viral oluyor.

İlham verici bir dizisin Eşref Rüya


MODASEVERLER NİSAN’I TAKİP EDİYOR

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir takıları ve kıyafetleriyle de modaseverlerin radarında…

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İlham verici bir dizisin Eşref Rüya

Özdemir’in dizide giydiği her kıyafet seyirci tarafından merak ediliyor ve sanal medyada araştırılıyor. Çağatay Ulusoy’un Eşref Rüya’daki çizgili takım elbiseleri ve gözlükleri seyircinin dikkatinden kaçmıyor. Hayranları Nisan’ın kıyafetlerini, aksesuarlarını bulmak için sosyal medyada arayışa çıkıyor.

İlham verici bir dizisin Eşref Rüya

Eşref Rüya çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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