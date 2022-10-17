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Ilgaz yıkıldı... Yargı'nın yeni bölümü nefesleri kesti!

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 13:23

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, yeni bölümüyle izleyicileri yine ekrana kilitledi. Tansiyonun bir an olsun düşmediği bölümde Ilgaz Savcı izleyicileri gözyaşlarına boğarken, yayınlanan yeni bölüm tanıtımı ise hikayeye dair merakı iyice yükseltti.

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Yargı sosyal medyada da oldukça konuşuldu. #yargı etiketi kullanıcılardan binlerce mesaj alırken listelerde zirvede yer aldı. Gece boyu ‘’Katil Kim?’’ sorusunun cevabı aranırken izleyicilerden birçok farklı tahminler geldi.

Ceylin’in kaçırılması sonrasında Pars’ın operasyon düzenlenmesiyle başlayan bölüm daha ilk dakikalarda büyük ilgi gördü.

Pars’ı hem hatasından döndürmek hem de korumak amaçlı plan yapan Ilgaz ile Eren, ihtimal vermedikleri olayın gerçek olmasıyla yüzleşti.

Yaşanan bu olay sonrasında Pars büyük bir mahcubiyet ve utanç hissetti.

Eve gittiğinde Ceylin’i bulamayan Ilgaz öğrendiği bilgilerle Ceylin’in haftalardır aradıkları katil tarafından kaçırıldığını anladı.

Tüm emniyet teyakkuza geçti ve yapılan araştırma sonucunda bulunan isim emniyetin önünde çalışan muhabir Burak çıktı.

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Kaçırıldıkları andan itibaren çok zor şartlarda kalan ve her an öldürülme korkusu yaşayan Ceylin ve diğerlerinin kapatıldıkları yere bir anda yeni birisi daha eklendi.

Ilgaz yıkıldı... Yargının yeni bölümü nefesleri kesti

Ceylin, yerde yatan kişinin yanına gidip yüzünü döndürmesiyle karşısında Burak’ı gördü. Bir tarafta emniyette katil ilan edilen diğer tarafta da mağdur durumda olan Burak, izleyicileri şaşırtırken yeni bölüme dair de birçok soru işareti bıraktı.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

Yargı merakla beklenen yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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