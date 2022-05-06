Ilgaz ve Ceylin’in radikal kararı…

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Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında boşanma kararı alan Ilgaz ve Ceylin, aldıkları kararı resmiyete dökerken haberi duyan herkes büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Aylin Ceylin’in, Eren ise Ilgaz’ın kararını sorguluyor. Ceylin’in “Son bir kez sarılabilir miyim?” sorusu duygusal anlara sahne olurken Ilgaz’ın Yekta’yı sert bir tavırla uyarması, ikili arasında tansiyonun giderek yükseleceğinin sinyallerini veriyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.