Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ilgaz ve Ceylin’in radikal kararı…

#Yargı#Kanal D#Kaan Urgancıoğlu
Ilgaz ve Ceylin’in radikal kararı…

Kanal D’nin her pazar izleyenleri ekran başına kilitleyen Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölümünden yürek burkan ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtımda, Ilgaz ve Ceylin’in boşanma kararına gelen tepkiler gözler önüne serilirken Ilgaz ve Yekta arasındaki gerilim ise heyecanı artırıyor.

Haberin Devamı

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında boşanma kararı alan Ilgaz ve Ceylin, aldıkları kararı resmiyete dökerken haberi duyan herkes büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Aylin Ceylin’in, Eren ise Ilgaz’ın kararını sorguluyor. Ceylin’in “Son bir kez sarılabilir miyim?” sorusu duygusal anlara sahne olurken Ilgaz’ın Yekta’yı sert bir tavırla uyarması, ikili arasında tansiyonun giderek yükseleceğinin sinyallerini veriyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı#Kanal D#Kaan Urgancıoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz" derken... ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz" derken... ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave