Ilgaz ve Ceylin’den heyecanlandıran yakınlaşma…

Haberin Devamı

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı 51’inci bölümü ile pazar günü ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ilgaz ve Ceylin’in yakınlaştığı anlar tanıtıma damga vururken yeni bölümde ikilinin arasının düzelip düzelmeyeceği merakla bekleniyor.



Her bölümü heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Ilgaz ve Ceylin yakınlaşıyor. Gece Ceylin’i ofise bırakan Ilgaz arabada beklerken, soğukta kalmasına dayanamayan Ceylin onu yukarı çağırıyor. Birbirlerinden uzak durmaya çalışan ikili bu kez duygularına karşı koyamayıp yakınlaşıyor. Bu yakınlaşmanın ikilinin ilişkisini ne yönde etkileyeceği ise bölüme dair merakı artırıyor.

