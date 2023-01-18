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Ilgaz ve Ceylin’den heyecanlandıran yakınlaşma…

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 13:59

Yargı’nın merakla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı…

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Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı 51’inci bölümü ile pazar günü ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ilgaz ve Ceylin’in yakınlaştığı anlar tanıtıma damga vururken yeni bölümde ikilinin arasının düzelip düzelmeyeceği merakla bekleniyor.

Her bölümü heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Ilgaz ve Ceylin yakınlaşıyor. Gece Ceylin’i ofise bırakan Ilgaz arabada beklerken, soğukta kalmasına dayanamayan Ceylin onu yukarı çağırıyor. Birbirlerinden uzak durmaya çalışan ikili bu kez duygularına karşı koyamayıp yakınlaşıyor. Bu yakınlaşmanın ikilinin ilişkisini ne yönde etkileyeceği ise bölüme dair merakı artırıyor.

Ilgaz ve Ceylin’den heyecanlandıran yakınlaşma…



Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş’in yer aldığı Yargı 51’inci bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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