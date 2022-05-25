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Ilgaz ve Ceylin yeniden evleniyor

#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı, başladığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizisi Yargı’nın sezon finalinden ilk tanıtım yayınlandı. Ilgaz ve Ceylin’in romantik anlarının gözler önüne serildiği tanıtımdaki sürpriz düğün sahnesi izleyenleri etkileyecek bölümün sinyallerini veriyor.

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Aylardır heyecan dolu bir hikâyeyi ekranlara taşıyan Yargı’nın sezon finali bu pazar akşamı seyirciyle buluşacak. Sezon finaline günler kala bölümden yayınlanan ilk tanıtım, izleyenlerin yüzünde tebessüm yaratıyor. Ilgaz ve Ceylin’in barıştığı anların ekrana geldiği tanıtımda izleyici rüya gibi bir düğüne tanıklık ediyor. Romantik anların yaşanacağı bir bölümün habercisi olan tanıtım, sezon finali heyecanını ikiye katlarken göz kamaştırıcı düğünde yaşanacaklar merak konusu oluyor. Yargı, nefes kesici sezon finaliyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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‘Yargı’ sezon finaliyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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