“Ilgaz ve Ceylin için hala bir umut var mı?” Sezon finaline yaklaşan Yargı’dan yeni tanıtım…

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Yargı’nın izleyici ile buluşan yeni tanıtımında Ilgaz ile Ceylin’in duygusal dakikaları dikkat çekerken tutuklanan Yeşim, Ceylin için tehdit olmaya devam ediyor. Ceylin’e iki gün müddet tanıyan aksi takdirde bir kişinin daha öleceğini ekleyen Yeşim gerilimi yükseltirken Ceylin, Ilgaz ve Derya; Yeşim’in herkesten sakladığı ortağının peşine düşüyor. Çınar’ın kendisini hapishanede ziyaret eden Metin’den ne istediği ise merak konusu oluyor. Sezon finaline son iki bölümün kaldığı Yargı’da Cüneyt’in Ceylin’i derinden sarsacak itirafının ne olduğu sevilen dizinin pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde yanıt bulacak.



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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan , Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

Yargı yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de