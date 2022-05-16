Ilgaz ve Ceylin boşandı… Pazar’ın galibi yine Yargı oldu…

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Dizinin ekrana gelen bu bölümü, AB kategorisinde 9.46 reyting ve yüzde 25.76 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde 8.49 reyting ve yüzde 22.27 izlenme payı ile Total kategoride ise 6.35 reyting ve yüzde 17.81 izlenme payı ile tüm kategorilerde zirveye yerleşti. 32’nci bölümü ile sosyal medyada da çok konuşulan dizinin #yargı ile #Hayaller etiketleri TT listesine damga vurdu.

İzleyenlerin Ilgaz ile Ceylin’in boşanmasıyla derinden etkilendiği bölümde boşanmanın ardından ikiliyi nelerin beklediği şimdiden merak uyandırdı. Sevilen dizide sezon finaline yaklaşıldıkça heyecan giderek artıyor.

Temponun bir saniye bile düşmediği bölümde Metin’in Ceylin’e yaptığı sürpriz ziyaret herkesi şaşırtırken Ceylin’in Metin ve Çınar’a karşı içi soğumadı. Ilgaz’la boşanmalarına engel olmak isteyen Metin’in çabaları karşılıksız kaldı ve Ilgaz ile Ceylin boşandı. İkiliyi zor günlerin beklediğinin sinyallerinin verildiği bölümde “Ilgaz ve Ceylin aşkı gerçekten bitti mi?” sorusu akıllarda kaldı. Pars’ın, Serdar’ı sorguladığı anlarda Serdar, Yekta’dan aldığı tavsiyelerle hiçbir açık vermezken Pars, söylediklerine hiç inanmasa da Serdar’ı serbest bırakmak durumunda kaldı. Eren ise soruşturmaya devam etmeyi kafasına koydu. Ceylin’in iddianameyi yazması için Pars’ın üzerinde kurduğu baskı artarken Ilgaz ise Pars’ın adaletine güvenmeyi seçti. Cüneyt artık Yekta’yla yaptıkları yolsuzlukları kaldıramazken bu konuyla ilgili Yekta’ya isyan etti. Cüneyt’in bu çıkışına anlam veremeyen Yekta çok sinirlenirken Cüneyt’i işten çıkarmak için işlemleri başlattı. Ilgaz ve Derya ise yıllar önce öldürülen Cihan’ın ailesinin evine yaptıkları ziyarette Yeşim’den şüphelenmeye başladılar. Çağdaş’ın ardından Cansu’nun da zehirlenmesi, tüm okların Ceylin’i ziyaret eden İnci’yi göstermesine sebep olurken Ceylin’in suyunda zehir bulunması bu şüpheleri tasdikledi. İnci’nin aslında Yeşim olduğunu öğrenen Ilgaz ve Ceylin büyük bir tehlike atlatırken izleyici bu anlarda nefesini tuttu. Yargı’da tansiyon giderek yükselirken zaman atlamasında yaşananların perde arkası sezon finali heyecanını ikiye katlıyor.



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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan , Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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