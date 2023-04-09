Ilgaz Savcı cezaevinde…Yargı’nın heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı…

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Yayınlanan ikinci tanıtımda Ilgaz cezaevine girerken Ceylin çaresizce Yekta’nın yardım teklifini kabul ediyor. Heyecan dolu bölümde aynı zamanda Kesik’in gömülmesine yardım etmesi sebebiyle Ceylin hakkında da soruşturma başlatılıyor.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.



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