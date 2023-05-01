Ilgaz ölmüş olamaz! Yargı'da nefes kesen anlar...

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Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Yargı'nın önceki bölümünde; Turgut Ali'nin suça karıştığını öğrenen Ilgaz, Başsavcıyı adalete teslim etmek istedi. Ilgaz'ı zorla mezarlığa götüren Turgut Ali tüm uyarılara rağmen Ilgaz’ı dinlemedi ve arkasından iki el ateş etti.

TURGUT ALİ, ILGAZ'I VURDU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dizinin yeni bölümünde; Ilgaz Savcı, kanlar içinde yerde kaldı. Turgut Ali olayın şokuyla Ömer’i arayıp Ilgaz’ı vurduğunu itiraf etti. Olay yerine gelen Ömer, Turgut Ali’den silahı alıp yerde yatan Ilgaz’ın telefonundan Eren’e ‘Ceylin’e dikkat et’ diye bir mesaj gönderdi. Daha sonra Ömer, Ilgaz’ı yaralı şekilde çöp konteynerına koydu.

EREN, ILGAZ'I BULDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Olay yerine giden Eren, Ilgaz'ı kanlar içinde buldu. Büyük şok yaşayan Eren hemen ambulansı aradı. Durumu kritik olan Ilgaz’ın yolda hayatını kaybettiği bildirildi.

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PARLA, EYÜP’Ü BIÇAKLADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Okulda yangın çıkaran Eyüp, kardeşinin katili olarak gördüğü Parla’yı kaçırdı. Parla’yı öldürmeye çalışan Eyüp elindeki bıçağı kaptırınca ikili arasında arbede yaşandı. Parla, Eyüp’ü bıçakladı. Teyzesini arayan Parla, Ceylin’den yardım istedi.

Olay yerine giden Ceylin, suç aletini ve olay yerini temizleyip yeğeniyle oradan uzaklaştı.

CEYLİN CİNAYETİ SAKLIYOR

Yeğeni Parla’ya yardım eden Ceylin cinayeti saklama kararı aldı. Parla ile olay yerinden uzaklaşan Ceylin soluğu hukuk bürosunda aldı.

Delillerin peşinden giden Eren Komiser, büroya gitti ve Ceylin’i cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

TURGUT ALİ OLAY YERİNDE

Ilgaz’ın öldürüldüğü haberi adliyede duyuldu. Turgut Ali, Özcan ve Derya Savcı olay yerine gitti. Gördüklerine inanamayan Derya yasa boğuldu. Olay yeri inceleme yapan Komiser Rafet çöp konteynerinden parmak izi alındığını bildirdi.

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Parmak izlerinin Ceylin’e ait olduğu ortaya çıkınca ekip büyük şok yaşadı.

CEYLİN SORGU ODASINDA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ilgaz’ı öldürmekle suçlanan Ceylin, Eren tarafından ifadeye alındı.

Eyüp’ün cinayetiyle suçlandığını zanneden Ceylin, Eren’in ‘Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya’yı’ sorusuyla neye uğradığını şaşırdı.

Ilgaz’ın ölüm haberiyle büyük şok yaşayan Ceylin sorgu odasını dağıttı. Gözyaşları için de ‘Ben yapmadım’ diye ağlayan Ceylin ‘Ben başkasını öldürdüm’ sözleriyle Eyüp’ü öldürdüğünü itiraf etti. Bu zorlu süreçte Ceylin’e Derya Savcı yardım etti. Yekta da Ceylin’in avukatı olmak için harekete geçti. Ceylin’in üzerinden çıkarılan kıyafetler Adli Tıp’tan kriminale giderken kayboldu.

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Turgut Ali’ye dosyayı bırakmak istediğini söyleyen Eren Başsavcı’dan izin istedi. Turgut Ali de bu talebi uygun buldu.

EREN, METİN BAŞKOMİSER İLE GÖRÜŞTÜ

Ilgaz’ın ölüm haberini Metin’e bildiren Eren duygusal anlar yaşadı. Haberi alan Metin ise baygınlık geçirdi. Ilgaz’ı öldürenin Ceylin olduğunu öğrenen Metin duyduklarına inanamadı.

Emniyete giden Metin, Ceylin’e destek oldu. Turgut Ali’ye tepki gösteren Metin, gerçek suçluların bulunmasını istedi.

TÜM OKLAR CEYLİN’İN ÜZERİNDE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İfadesinde Eyüp’ü bıçakladığını itiraf eden Ceylin bir de adres verdi. Adrese giden polis ekipleri hiçbir delile ulaşamadı. Öte yandan Ilgaz’ın vurulduğu silahta Ceylin’in parmak izi çıktı.

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ÖMER, EYÜP’Ü KURTARDI

Parla’nın bıçakladığı Eyüp’ün yardımına Ömer koştu. Olay yerine giden Ömer, bütün delilleri toplayıp Eyüp’ü de bir depoya götürdü.

EREN GERÇEKLERİN PEŞİNDE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Doktor muayenesine giden Ceylin’in yanına gelen Eren gerçek suçluları bulmak için öyle davranmak zorunda olduğunu söyledi. Gerçek suçluların peşinini bırakmayacağını söyleyen Eren, ‘Ben dosyayı bıraktım. Vazgeçtiğimi, sana olan öfkemi gerçek sansınlar. Kardeşimi kimin öldürdüğünü bulmadan vazgeçer miyim’ sözleriyle Ceylin’den yardım istedi.