Sadece ikimize ait bir evimiz olsun! Yargı, yine günün en çok izlenen yapımı oldu…  

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Yargı yine nefes kesici bir bölüm ile ekrana geldi. Ekrana gelen 27’nci bölümde, Eren ile Pars, Metin’in Yavuz’un evine giren kişi olmasından şüphelenirken bir yandan da Ilgaz, Zafer cinayetinin peşini bırakmadı. Verdiği çabaların ardından sarsıcı bir gerçekle yüzleşmek durumunda kalan Ilgaz, Çınar’ın Zafer’i öldürdüğünü öğrendi. Nefeslerin tutulduğu bölümde Ilgaz’ın gerçekleri öğrenmesiyle neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.

Metin’in kolundaki yarayı gören Eren, Metin’le yüzleşirken Neva ise bu konuşmalara şahit oldu. Duyduklarıyla şok olan Neva, soluğu Pars’ın yanında alırken Pars, Eren’le birlikte bu konuyu derinlemesine araştırma kararı aldı. Derya, kendisini köşeye sıkıştıran davalı ailesini tek başına etkisiz hale getirmeyi başardı. Zafer cinayetiyle ilgili gerçekleri bilen Yekta’nın, Ilgaz’a Yavuz’un masumiyetini kanıtlayacak birçok delil sunması Ilgaz’ın kafasını kurcalarken aynı delillerin Yekta tarafından mahkemeye sunulması Yavuz’un serbest bırakılmasını sağladı. Vicdan azabı giderek büyüyen ve ne yapacağını şaşıran Metin, önce evlatlarına veda ettiği bir mektup yazarken ardından Yavuz’un salındığını öğrenmesiyle Merdan’dan Çınar’ı yurt dışına kaçırmasını istedi. Hiçbir şey planladıkları gibi gitmeyince Merdan ise ortaya suçu üstlenecek birini attı. Pars ile Eren’in ortaya atılan kişinin yalan söylediğini fark etmesi, ikiliyi gerçeğe doğru bir adım daha yaklaştırırken Makbule’nin Metin’in bıraktığı mektubu bulup Neva’ya vermesi ise Metin için tehlike çanlarının çalmaya başladığının habercisi oldu. Bu sırada Zafer’in ortadan kaybolduğu güne dair olan ipuçlarının peşinden giden Ilgaz, otobüsün kamera kayıtlarında gördükleriyle sarsıldı ve kafasındaki soru işaretlerini de birleştirerek Çınar’ın Zafer’in katili olduğuna ikna oldu. Bu sırada babasının arkasından tuttuğu yas ile güçsüz düşen Ceylin ise tekrar hayata bağlanmak için bebek sahibi olma isteğini Ilgaz’la paylaştı. Dengeleri değiştirecek gelişmelerin yaşandığı Yargı’da Ilgaz’ın, öğrendiği gerçeğin yükünü nasıl taşıyacağı ve bu durumun kendisiyle yepyeni bir başlangıç yapmaya hazırlanan Ceylin’le ilişkilerini nasıl etkileyeceği ise gizemini koruyor.



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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan , Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

Yargı, yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…