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Ilgaz Ceylin’e Çınar’ın babasını öldürdüğünü itiraf edecek mi?

#Yargı#Pınar Deniz#Kaan Urgancıoğlu

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı izleyenlere duygusal anlar yaşatacak bir bölümüm habercisi oluyor. Ceylin’in, Ilgaz’la yeni taşınacakları ev için heyecanının gözler önüne serildiği tanıtımda Ilgaz’ın bildiği acı gerçek sebebiyle zor anlar yaşaması dikkat çekiyor.

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Yargı’nın yeni bölümünden seyirciyle buluşan ilk tanıtım duygu dolu anlara sahne oluyor. Ceylin, Ilgaz’la yeni bir başlangıç yapmanın sevincini yaşarken Ilgaz ise Ceylin’in bu mutlu halleri karşısında eziliyor. Çınar’ın Zafer’i öldürdüğünü Ceylin’e nasıl söyleyeceği konusunda içi içini yiyen Ilgaz’ın ne yapacağı yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Yargı#Pınar Deniz#Kaan Urgancıoğlu

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