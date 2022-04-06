Ilgaz Ceylin’e Çınar’ın babasını öldürdüğünü itiraf edecek mi?

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Yargı’nın yeni bölümünden seyirciyle buluşan ilk tanıtım duygu dolu anlara sahne oluyor. Ceylin, Ilgaz’la yeni bir başlangıç yapmanın sevincini yaşarken Ilgaz ise Ceylin’in bu mutlu halleri karşısında eziliyor. Çınar’ın Zafer’i öldürdüğünü Ceylin’e nasıl söyleyeceği konusunda içi içini yiyen Ilgaz’ın ne yapacağı yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…