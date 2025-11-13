İleride kral olacak ama yasaklarla büyüyor… Küçük prens şimdiden anne babasına kafa tutmaya başlamış!

Haberin Devamı

Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton’ın en büyük çocukları olan oğulları Prens George kraliyet kuralları gereği babası William’ın ardından tahta çıkıp kral olacak.

Ve doğduğu günden beri bu gerçekle yaşıyor, buna göre büyüyor ve yetiştiriliyor.

Elbette ailesinin sahip olduğu sonsuz imkanlar sayesinde yaşıtlarından çok daha rahat bir hayat yaşıyor ancak 12 yaşındaki George da, bir prens olmasına rağmen ailesinin koyduğu yasaklarla baş etmeye çalışan bir ergen!

Saraydan gelen dedikodulara göre Prens William ve Kate Middleton'ın uyguladığı ve asla vazgeçmedikleri katı ebeveynlik kuralı, 12 yaşındaki en büyük oğulları George ile "gergin bir mesele" haline geliyor.

Prens William ve Kate Middleton çocuklarına cep telefonu vermiyor ve bu durum en büyük oğulları Prens George ile aralarının bir hayli gerilmesine yol açmış.

Galler Prensi, Earthshot Ödülü için yaptığı son gezi sırasında Brezilyalı TV sunucusu Luciano Huck ile konuşurken, çocuklarını sosyal medyanın ve internetin zararlarından korumanın "gerçekten zor" olduğunu itiraf etti.

"Ve dürüst olmak gerekirse, bu durum giderek gergin bir mesele haline geliyor," diye itiraf etti. "Ama sanırım nedenini anlıyor," dedi William, 12 yaşındaki George hakkında.

William oğlu George ile yaşadıklarını "Neden doğru olmadığını düşündüğümüzü iletiyoruz. Ve yine, sorun yaşadığım şeyin internet erişimi olduğunu düşünüyorum. Bence çocuklar internette görmeleri gerekmeyen çok fazla şeye erişebiliyorlar, bu yüzden sadece aramam yapılan ve mesaj atılan, eskiden "tuğla telefon" dedikleri şey, bence sorun değil” sözleriyle anlattı.

Prens William’ın dediğine göre George ancak ortaokula geçtiğinde telefon sahibi olacak ancak bu telefonun internet erişimi olmayacak.

Röportaj sırasında 43 yaşındaki William, Middleton ve çocukları George, 10 yaşındaki Prenses Charlotte ve 7 yaşındaki Prens Louis ile olan ev hayatına da kısaca değindi.

Kimse böyle bir şey duymayı beklemese de William üç çocuklarını oyun buluşmalarına, spor etkinliklerine ve hatta okul servislerine götürdüğü için kendisini "taksi şoförü" gibi gördüğünü söyleyerek şaka yaptı.

William, çocukları sık sık okula bırakıp bırakmadığı sorulduğunda, "Ah, evet," diye yanıtladı. "Okul çoğu gün devam ediyor. Yani Catherine ve ben paylaşıyoruz. Muhtemelen çoğunu o yapıyor." diye cevap verdi.

William röportaj sırasında çocuklarına anneleri Kate Middleton'ın kanser teşhisini anlatmanın "zorluğundan" da bahsetti.

William ve Kate durumu çocuklarından hiç saklamamayı seçmiş ve onlara Kate’in kanser olduğunu tüm gerçekliğiyle anlatmıştı.

Prens "Bunun hem iyi hem de kötü yanları var” dedi ve bunun zorlukları olduğunu ancak gerekli olduğunu da "Çoğu zaman onlardan bir şeyler saklamak işe yaramaz. ... Cevap olmadığında çok daha fazla soru ortaya çıkar." sözleriyle açıkladı.