İlber Ortaylı, Atatürk’ün bilinmeyen yanlarını anlattı

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Hürriyet yazarı, tarihçi İlber Ortaylı, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programının 10 Kasım özel bölümüne konuk oldu. Ortaylı, “Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatındaki en önemli dönem hangisiydi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Elbette ki Kurtuluş Savaşı’dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ona ‘Gazi’ unvanı verildi. Esas itibarıyla bir muharebeden geçen her asker, şehit değilse gazidir. Aslında o, Trablusgarp’tan beri gazidir. Birçok muharebesi vardır ama Sakarya Muharebesi’nde kader değişti. Aslında meclisin içinde muhalifler de vardı ama gazi unvanını verdiler. ‘Atatürk’ diye anılana kadar ona hep ‘Gazi Paşa’ denildi.” Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliğine dair ise “Atatürk’ümüzün gayet rahat, kendinden emin, kendinin asıl amaçlarını gizleyen, başka türlü mülakat kurma sahibi ve son derece usta bir üslubu vardı. Kibirli değildi, yumuşak değildi ama bu şekilde kendini ispat ediyordu. Karşısındakini ezmiyor, kibirli bir konuşma tatbik etmiyordu. Sorular soran bir askerdi” ifadelerini kullandı.

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ÇİZDİĞİ EĞİTİM PROFİLİ ÇOK ÖNEMLİYDİ

İlber Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime verdiği önem hakkında konuştu: “Eğitim enstitüleri, Gazi, Çapa gibi okullar ve bunun çizdiği eğitim profili gibisi yoktur. Biz nesil olarak talihli insanlarız. Maarif vekili Mustafa Necati’nin yetiştirdiği öğretmenler, bizi ilkokuldan beri eğitti. Türkçeyi de öyle öğrendik.” Ünlü tarihçi ayrıca devlet konservatuvarlarının önemini de vurguladı: “Ankara Devlet Konservatuvarı ciddi bir müessesedir. Oradan çıkan insanlar kendi kabiliyetine göre iyi öğrenciler oldular. Oradan çıkan bir şan, bir tiyatro öğrencisi her yerde kabiliyetlidir. Konservatuvarı bitiren aktris ve spiker Türkçeyi doğru konuşur ve sanatçı olarak da bir kişilikleri olur. İstanbul’da olmayan tiyatro hayatı Ankara’da olmuştur. Atatürk opera kurmuş, daha ne yapsın?” Programda, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki sağlık sistemi, enstitüler, Nutuk, vefatından sonra gerçekleşen olaylar ve daha birçok konu konuşularak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında özlemle anıldı.