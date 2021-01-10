İlayda Şeker Survivor Ünlüler takımına gönderildi – İlayda Şeker kimdir?

Survivor 2021 1. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler ödül oyunu sonrasında yarışmacıları, Survivor 2021'in ilk ada konseyinde toplandı. Konsey, 12 kişi olan Gönüllülerden 10 kişi olan Ünlüler takımına geçecek kadın yarışmacıyı belirlemek için yapıldı. Bunun için Gönüllüler takımında oylama yapıldı. Takımda ismi en çok söylenen kişi İlayda Şeker oldu. Böylece İlayda, Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçti.



Ünlüler takımına gönderilen İlayda Şeker, şu açıklamayı yaptı:



“Mavi takımda yarışmak nasip olmadı. Ünlülerde yarışacağım, kazanacağım, kendime inanıyorum. Üzgünüm bu takımdan gittiğim için, hepsini ayrı ayrı çok seviyorum.”

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?



İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir’de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi. Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı. İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.