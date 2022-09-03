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İlayda Alişan: Partnerimle enerjim çok iyi

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#İlayda Alişan#Seversin#Burak Yörük
İlayda Alişan: Partnerimle enerjim çok iyi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 08:00

İlayda Alişan, “Seversin” dizisindeki partneri Burak Yörük ile çok iyi bir enerji yakaladıklarını söyledi: “Birlikte çok eğleniyoruz, ekranda da bu sempati belli oluyor. Partner enerjisi çok önemli. Enerji uymuyorsa sahne asılı duruyor.”

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KANAL D’nin sevilen dizisi “Seversin”de başrol oynayan İlayda Alişan, MAG’in yeni sayısına kapak oldu. Oyuncu, Asya karakterini oynamaktan çok keyif aldığını söyledi: “Hem güldüğüm hem ağladığım bir karakter. ‘Seversin’ enerjisi güzel, naif ve seyri keyifli bir iş oldu. Kamera arkasında o kadar çok gülüyor ve eğleniyoruz ki ortaya dinamik bir iş çıkıyor.” Alişan, dizideki partneri Burak Yörük ile çok iyi anlaştıklarını belirtti: “İkimiz de büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz, ekranda da bu sempati belli oluyor. Partner enerjisi çok önemli. Çok iyi yazılmış bir sahne de çekiyor olsanız enerji uymuyorsa sahne sanki asılı duruyor gibi geliyor bana.”

İlayda Alişan: Partnerimle enerjim çok iyi


Geleceği düşünmek heyecan verici
İlayda Alişan, kendisiyle anlaşmanın çok kolay olduğunu belirtti: “Sevdiklerimle uzun masalarda buluşup bir şeyler içip yemek yemek en keyif aldığım şeydir. Bir de geleceğimi düşünmek beni çok heyecanlandırır. Yaşamayı, yeni güne uyanmayı, pozitif kalmayı hep çok seviyorum.” Oyuncu proje seçimlerinde nelere dikkat ettiğini ise şöyle anlattı: “Okuduğum anda etkilenmiyorsam ve tüylerimi diken diken etmiyorsa o projeyi değerlendirmiyorum.”

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