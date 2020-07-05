İlayda Alişan kimdir ve kaç yaşında? İşte İlayda Alişan'ın biyografisi ve oynadığı diziler

Hürriyet ve Pantene işbirliğiyle düzenlenen, yılın en prestijli ödül organizasyonu 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ekranlara geliyor. Heyecanla beklenen gecede İlayda Alişan ödüle layık görüldü. İlayda Alişan Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım attı.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım attı.

İlayda Alişan, kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterine hayat verdi. Alişan son olarak Şampiyon dizisinde yer aldı.

İLAYDA ALİŞAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Merve) (TV Dizisi)

2013 – Gönül Hırsızı (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Nurten) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Sinem) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Eylül) (TV Dizisi)

2017-2018 – Çukur (Akşın) (TV Dizisi)