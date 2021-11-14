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İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında, nereli? Arda İle Omuz Omuza'nın konuğu İlayda Alişan'ın dizileri

#İlayda Alişan#Arda İle Omuz Omuza#İlayda Alişan Dizileri
İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında, nereli Arda İle Omuz Omuzanın konuğu İlayda Alişanın dizileri

Arda Türkmen bu hafta güzel oyuncu İlayda Alişan’ı konuk ediyor. Alişan, Arda Türkmen ile birlikte parmesanlı salsa karides yapmaya çalışıyor. Peki güzel oyuncu İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İlayda Alişan'ın oynadığı diziler...

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Başarılı oyuncu İlayda Alişan'ın hayatı, ünlü şef Arda Türkmen'in sunuculuğunu yaptığı Arda ile Omuz Omuza programıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Programda maharetlerini sergileyen İlayda Alişan, sempatik tavırlarıyla da izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Peki, İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? İşte İlayda Alişan dizileri ve hakkında merak edilenler...

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Kariyerine reklam filmlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile çıkış yapmıştır. Daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.

2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırıyor.

İLAYDA ALİŞAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

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2011: Bir Çocuk Sevdim/ Merve 2011: Bir Çocuk Sevdim/ Merve

2013: Gönül Hırsızı/ Harika

2014: Benim Adım Gültepe/ Nurten

2015: Serçe Sarayı/ Sinem

2016: Bana Sevmeyi Anlat/ Eylül Eren

2017: Rüya/ Cemre

2017-2019/2021: Çukur/ Akşın Koçovalı

2019-2020: Şampiyon/ Neslihan Günaltay

2021: Masumiyet/ Ela Yüksel

2021: Kırmızı Oda: Süveyda

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