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Dizinin yayÄ±nlanan ilk tanÄ±tÄ±mÄ±nda izleyiciden tam not alan Ä°layda AliÅŸan'Ä±n performansÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±.

TanÄ±tÄ±mda kÄ±na gecesinde annesini kaybeden AliÅŸan'Ä±n feryadÄ± izleyicilere duygusal anlar yaÅŸattÄ±. Alp Navruz'un yeni imajÄ±yla, TÃ¼rkiye'nin en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri Kenan karakterine hayat vermesi ise izleyiciyi meraklandÄ±rdÄ±.

MÃœNEVVER'Ä°N FERYADI

Siyah ve beyazÄ±n griye dÃ¶nÃ¼ÅŸme hikayesini anlatan Piyasa, medya, magazin ve dizi dÃ¼nyasÄ±ndaki aÅŸk, ihanet ve gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesini izleyiciyle buluÅŸturacak.

YakÄ±nda yayÄ±n macerasÄ±na baÅŸlayacak olan dizinin ilk fragmanÄ±nda AliÅŸan'Ä±n hayat verdiÄŸi MÃ¼nevver karakterinin kÄ±na gecesinde annesini kaybettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GÃ¼zel oyuncunun aÄŸladÄ±ÄŸÄ± sahneler izleyici de aÄŸlattÄ±.

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KARÄ°ZMATÄ°K OYUNCU KENAN MERAKLANDIRDI

Ã‡ekimleri Bursa CumalÄ±kÄ±zÄ±k ve GÃ¶lyazÄ±'da devam eden dizide Alp Navruz, parÄ±ltÄ±lÄ± sahnelerin karizmatik yÄ±ldÄ±z oyuncusu olarak seyirci karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak. Hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek dizi, yakÄ±nda Kanal D'de seyirciyle buluÅŸacak.

GÃœÃ‡LÃœ KADRO

Dizinin gÃ¼Ã§lÃ¼ kadrosunda Alp Navruz,ÂÄ°layda AliÅŸan, AyÃ§a BingÃ¶l, Zuhal Olcay, Damla Colbay, FÄ±rat AltunmeÅŸe, Vural ÅžahanoÄŸlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi AhÄ±ska, Metehan ParÄ±ltÄ± ve Yurdaer Okur yer alÄ±yor. YapÄ±mÄ± Pastel Film, yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± YaÅŸar Ä°rvÃ¼l ve Efe Ä°rvÃ¼l'Ã¼n Ã¼stlendiÄŸi, baÅŸarÄ±lÄ± senarist Mehmet BarÄ±ÅŸ GÃ¼nger'in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± dizinin yÃ¶netmen koltuÄŸunda usta isim Serdar GÃ¶zelekli oturuyor.

Piyasa, yakÄ±nda Kanal D'de seyirciyle buluÅŸacak.