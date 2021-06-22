İkrar Duman Orhan kimdir? Hakkındaki iddialar Esra Erol'a damga vurdu

Esra Erol canlı yayınına katılan Necla Derelli, sözde hoca İkrar Duman Orhan hakkındaki iddiaları kan dondurdu. Çaresiz kadınları musallat olan varlıklardan kurtardığını iddia eden sözde hocanın sosyal medya hesaplarında yayınladığı görüntüler dikkat çekti. 'Şarlatan' olarak nitelendirdiği Orhan'ın daha önce reklamını yaptığını ifade eden Derelli, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu dile getirdi. Yayına bağlanan bir izleyiciyse Orhan'ın kendisine cinsel içerikli karikatürler gönderdiğini öne sürdü.



"Birlikte TikTok canlı yayını yaptık"



Psikolojik açıdan kötü olduğu bir dönemde sözde hocanın kapısını çaldığını söyleyen Derelli, "Bu şarlatanla sosyal medya üzerinden tanıştım. Haftada bir iki kez konuşmaya başladık. Para ödedim ve bana tütsü, su gibi tedavi maksatlı ürünler gönderdi. Başta psikolojik olarak iyi geldi" diye konuştu. İkrar Duman Orhan ile TikTok canlı yayını yaptıklarını belirten Necla Derelli, sosyal medya dışında sadece bir kez görüştüklerini iddia etti.



Sözde hocanın eşini de tanıdığını anlatan Derelli, sözde hoca ile kopma noktasına gelmelerinin sebebini de bu evliliğe bağladı. Şubat ayında Handan Avcı isimli bir kadının kendisinden Orhan'ın telefon numarasını istediğini öne süren Derelli, kısa bir süre sonra ikili arasında aşk başladığını ifade etti. Derelli, "İki taraf da evliydi. Ben bu ilişkiyi onaylayamazdım. Onaylamayınca da İkrar benim ona aşık olduğum yönünde bir iftira attı" dedi.



Mağdurlar para ödüyor iddiası



Orhan'ın şifa bulma vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığını savunan Derelli, yurt içinden giden mağdurların 250 – 300 TL civarında bir para ödediği iddiasında bulundu. Derelli, yurt dışındaki mağdurlarınsa 350 – 400 Euro ödeme yaptıklarını dile getirdi.

Kendisi hakkındaki iddiaları cevaplamak için Esra Erol'da programına katılan İkrar Duman Orhan, gösterilen görüntüler karşısında cevapsız kaldı. Metafizik ve biyoenerji uzmanı olduğunu iddia eden Orhan, dini kullanarak sömürü yaptığı iddialarına karşı çıktı. Esra Erol'un sorularını geçiştiren sözde hoca, evliliği hakkındaki iddialara da açıklama getirdi. Orhan, "Şeyma isimli eşimden boşandıktan sonra Necla aracılığıyla tanıştığım Handan'la evlendim. Zaten gelen her iki kadından biri benimle birlikte olmak ister" sözlerini kullandı. Orhan, sihir yaptığına dair iddiaları da yalanladı.



Cinsel karikatür iddiası



İsmini vermek istemeyen bir izleyici tarafından ortaya atılan iddiaysa olayın farklı bir boyutunu gözler önüne serdi. İkrar Duman Orhan'ın kendisine cinsel içerikli karikatürler attığını belirten mağdur kadın, ahlaksız bir teklifle de karşı karşıya kaldığını söyledi. Yayına İzmir'den katıldığını söyleyen kadın, "İkrar bir gece benimle kalırsa sorunlarımı çözeceğini söyledi" diye konuştu.



Konuşulanların ardından oldukça şaşırdığını ifade eden Esra Erol, çareyi şarlatan hocalarda arayan kadınlara telkinde bulundu. Erol, "Allah ile aramıza kimseyi almak zorunda değiliz. Kur'an okuyun, namaz kılın. Böyle şeylere inanmayın" dedi.

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