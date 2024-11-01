İkonik gecede onur konuğu Tülin Şahin

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Şahin, moda anlamında dünyanın en ikonik gecelerinden biri olarak kabul edilen ELLE’in Danimarka edisyonu tarafından bu akşam Kopenhag’da düzenlenecek ELLE Style Awards’e (ELLE Stil Ödülleri) ‘onur konuğu’ olarak davet edildi.

Derginin hem Türk hem de global edisyonlarına defalarca kapak olan Tülin Şahin, sadece çok özel konukların davet edildiği gecede kırmızı halıda boy gösterecek.

Ünlü model, 2011 yılında Türkiye’de ilk defa düzenlenen ELLE Stil Awards’de hem ‘en iyi model’ ödülünü almış aynı zamanda yüzü olduğu Tommy Hilfiger’a ödülünü takdim etmişti.