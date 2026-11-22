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SONAY GÖZÜNÜ KARARTTI

Cumartesi ekranına damga vuran Güller ve Günahlar’da gerilim doruğa çıktı. Zeynep’i öldürmek için kurduğu tuzak başarısız olan Sonay, gözünü daha da kararttı. Sedef’i bıçaklayacak kadar kontrolden çıktı. Yaşıtı gibi mesajlaştığı İlkim’i tuzağına düşürdü. Yüz yüze görüşme bahanesiyle kandırıp onu kaçırdı. Serhat, kızını aradığında karşısına İlkim değil, Sonay çıktı. “Serhat, kızını kurtarabilecek mi?” ve “Sonay’ın bir sonraki hamlesi ne olacak?” soruları gündem oldu.

SERHAT VE ZEYNEP BARIŞTI

Serhat ve Zeynep’in barışarak yeniden aile olma kararı alması bölümdeki puslu havayı biraz olsun dağıttı. Zeynep, ailesine Serhat’tan boşanmayacağını ve eve döneceğini açıkladı. Berrak, Kaan’ı Serhat’a karşı kışkırtarak Tibet’in intikamını alması için onu kullanmaya çalıştı. Azra ise Tülay’dan aldığı videoyla Cihan’ı köşeye sıkıştırdı. Temponun ve duygu dozunun bir an olsun düşmediği Güller ve Günahlar, ilk dakikasından final sahnesine kadar soluksuz izlendi.

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NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D’de.