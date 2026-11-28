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Ã‡ocuÄŸunun iyi gÃ¼nÃ¼nde her anne mutlu olur, acÄ± gÃ¼nÃ¼nde de yÃ¼reÄŸi onlardan daha fazla yanar. Hele bir de iÅŸin iÃ§ine Ã¶zlem girmiÅŸse, dÃ¼nyanÄ±n neresinde olursa olsun her anne iÃ§in dayanÄ±lmaz bir duygudur bu.

YÄ±llarÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Jennifer Lopez iÃ§in de geÃ§erli bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¶ylediklerimiz...Â

BugÃ¼ne kadar dÃ¶rt kez evlenip boÅŸanan 57 yaÅŸÄ±ndaki Lopez, sadece Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Marc Anthony'den Ã§ocuk sahibi oldu. Ä°kizleri Max ve Oskar onun dÃ¼nyasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi.

BoÅŸandÄ±ktan sonra da ikizlerine o bakÄ±p bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. Max ve Oskar 18 yaÅŸÄ±na gelince de bÃ¼tÃ¼n annelerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± o da yaÅŸadÄ±.Â

Ä°kizler Ã¼niversite okumak iÃ§in evden ayrÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte o zaman da Lopez iÃ§in hayatÄ±nÄ±n en zor dÃ¶nemlerinden biri oldu.Â

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DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kocasÄ± Ben Affleck ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmasÄ± bile belki de onu ikizlerinin evden gitmesi kadar etkilemedi. OnlarÄ±n lise mezuniyet tÃ¶renlerinde dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zyaÅŸlarÄ± da zaten bunun kanÄ±tÄ±.

Ama Lopez, ÅŸu sÄ±ralarda mutluluktan uÃ§uyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k kendi ayaklarÄ±yla uÃ§mak iÃ§in evden giden ikizleri Max ve Oskar, ÅžÃ¼kran GÃ¼nÃ¼ iÃ§in annelerinin yanÄ±na dÃ¶ndÃ¼.

Kendi annesi ve babasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n ailesini bir araya getiren Jennifer Lopez de mutluluktan kelimenin tam anlamÄ±yla kanat takÄ±p uÃ§maya baÅŸladÄ±.

Ben Affleck ile yaptÄ±ÄŸÄ± evliliÄŸin yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan sonra zor gÃ¼nler geÃ§iren Jennifer Lopez, yakÄ±n zamanda ikizlerini de Ã¼niversite iÃ§in evden gÃ¶nderince kocaman evinde bir baÅŸÄ±na kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Ama ÅžÃ¼kran GÃ¼nÃ¼ nedeniyle yine evi cÄ±vÄ±l cÄ±vÄ±l oldu.

Lopez, mutluluÄŸunu da sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla ifade etti.YÄ±ldÄ±zÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir karede kendisinin yanÄ± sÄ±ra annesi Guadalupe Rodriguez, ikizlerinden Oskar, kÄ±z kardeÅŸleri Lynda ve Leslie, yeÄŸeni Lucie ve geniÅŸ ailesinin diÄŸer Ã¼yeleri objektife mutluluk iÃ§inde gÃ¼lÃ¼mserken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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PaylaÅŸÄ±mda Lopez'in annesiyle birlikte mutfakta yemek piÅŸirirken gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kare de yer aldÄ±. Anne- kÄ±z bÃ¼tÃ¼n aile iÃ§in birbirinden lezzetli yemekleri kendi elleriyle hazÄ±rladÄ±lar.Â ÂYÄ±ldÄ±zÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarda ikizlerinden Max gÃ¶rÃ¼lmese de mesajÄ±nda onun da kendileriyle birlikte olduÄŸunu belirtti Lopez.Â

En son kare ise Jennifer Lopez'in mutluluÄŸunun Ã¶zeti gibi sanki. Evinin balkonunda oturan yÄ±ldÄ±z, bir yandan telefonda konuÅŸurken diÄŸer yandan da memnuniyetle gÃ¼lÃ¼msÃ¼yor.

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