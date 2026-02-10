İkizleri olunca sevinçten havaya uçmuştu... İkisi de zor hastalığa yakalanınca dünyası yıkıldı: Her an canından can gidiyor

Haberin Devamı

İkizleri olunca sevinçten havaya uçmuştu... İkisi de zor hastalığa yakalanınca dünyası yıkıldı: Her gün canından can gidiyor

Bir anne ve baba için yaşayabileceği en korkunç kabus evlatlarının başına bir olumsuzluk gelmesidir... Öyle bir durumda her ebeveynin dünyası başına yıkılır, kalbi paramparça olur.

İşte daha geçen yılın mayıs ayında ikiz bebekleri dünyaya geldiği için sevinçten ayakları yerden kesilen ünlü şarkıcı da bunlardan biri.

Çünkü onun sevinci, ikizlerinin zor bir hastalıkla dünyaya geldiğini öğrenmesinden sonra yerle bir oldu.. Şimdi bir yandan miniklerinin hastalıkla mücadelesini kamuoyuyla paylaşırken bir yandan da onları önlerinde uzanan hayata hazırlıyor.

İKİZ KIZLARI SMA TİP 1 HASTASI ÇIKTI

İkiz bebeklerinin hastalığıyla yıkılan bu ünlü, Little Mix adlı müzik grubuyla tanınan Jesy Nelson.

34 yaşındaki Nelson, eski nişanlısı Zion Foster ile birlikte geçen yılın mayıs ayında ikiz kız bebeklerini kucağına aldı. Çiftin Ocean (Okyanus) ve Story (Öykü) adını verdikleri ikizlerinin doğumuyla dünyalar da onların oldu.

Fakat çok geçmeden ikiz bebeklerin Tip 1 SMA hastası olduğu ortaya çıktı. İşte bu gerçek de Nelson ile Foster'ın dünyasını kararttı. Hatta ilişkilerine de yansıdı.,

Şimdi Jesy Nelson, ikiz kızlarını yalnız başına büyütmek ve bakımlarını üstlenmek zorunda. Bu da onun önünde epey zorlu bir yolculuk olduğu anlamına geliyor.

Jesy Nelson, bir yandan da ikizleriyle günlük hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

İKİSİ DE TÜPLE BESLENİYOR

Onun Instagram sayfasında yer verdiği fotoğraflara bakılırsa iki bebek de hastalığın etkilerini yoğun bir şekilde yaşıyor. Çünkü Ocean ile Story'nin beslenmesi de burunlarına yerleştirilen bir tüple beslendikleri görülüyor.

Şarkıcı, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda kızlarına her gün bakım yaptığını ve o anlarda 'canından can gittiğini' söyledi.

İkizlerine bakmayı duygusal bir çalkantıya benzeten Nelson, her gün onlara tıbbi işlemler yapılırken ağladıklarını ve bu yüzden de sanki bebeklerine acı çektiriyormuş gibi hissettiğini sözlerine ekledi.

Jesy Nelson "Bazı günler berbat, bazı günler biraz daha hafif geçiyor" diye anlattı durumu.

Şarkıcı, bebeklerine her gün yapılması gereken tıbbi işlemlerin hayat boyu süreceğini anlatıp "Bunun hayatımın bir parçası olacağını hiç beklemiyordum. Ve bu çok zor" dedi.

Jesy Nelson ile ikizlerinin babası Zion Foster arasındaki ilişki de bitti. Şarkıcı, bebeklerine artık kendi başına bakıyor.

YAŞAMAYAN ANLAMAZ

Nelson, yaşadıklarını kelimelerle anlatabileceğini ama başına gelmeyenin kendisini anlayamayacağını da sözlerine ekledi.

"Çok küçükler ve onlara iyi geldiğini bildiğim şeyleri yapmak zorundayım ama o an, ağlayıp çığlık attıklarında, onlara acı çektiriyormuş gibi hissediyorum ve bunu yapmak zorunda olan kişi olmaktan nefret ediyorum. Sadece onların annesi olmak istiyorum" sözleriyle durumu anlattı Nelson.

Jesy, ikiz kızlarıyla geçirdiği tipik bir günü anlatması istendiğinde, duygusal olarak hiçbir günün aynı olmadığı için bunu tarif etmenin imkansız olduğunu söyledi.

İkizlerinin durumu hakkında da şu acı sözleri söyledi Jesy Nelson: "Kasları şu anda zayıflıyor ve eriyor, eğer zamanında tedavi edilmezse sonunda tüm kaslar ölecek, bu da nefes almayı, yutmayı, her şeyi etkileyecek. Ve iki yaşından önce ölecekler."