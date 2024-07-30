İkizler Projesi (Gemini Man) filmi ne zaman çekildi? İkizler Projesi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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İKİZLER PROJESİ FİLMİ KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?

Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek istemesiyle bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur. Henry'nin peşine, onu öldürmek için bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry'den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonundan kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır.

İKİZLER PROJESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Will Smith

Mary Elizabeth Winstead

Clive Owen

Benedict Wong

Douglas Hodge

Linda Emond

Theodora Miranne