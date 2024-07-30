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İkizler Projesi (Gemini Man) filmi ne zaman çekildi? İkizler Projesi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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#İkizler Projesi (Gemini Man)#İkizler Projesi Konusu#İkizler Projesi Oyuncuları
İkizler Projesi (Gemini Man) filmi ne zaman çekildi İkizler Projesi konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 17:15

İkizler Projesi (Gemini Man) filmi yeniden ekranlara geliyor. Will Smith'in başrolde yer aldığı film izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşatacak. 2019 yılında vizyona giren ve Ang Lee'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde bir anda her hareketini önceden tahmin edebilen, gizemli, genç bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen seçkin suikastçı Henry Brogan’ın hikâyesine odaklanıyor. Peki İkizler Projesi (Gemini Man) filmi ne zaman çekildi? İkizler Projesi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

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İKİZLER PROJESİ FİLMİ KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?

Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek istemesiyle bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur. Henry'nin peşine, onu öldürmek için bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry'den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonundan kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır.

İKİZLER PROJESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Will Smith
Mary Elizabeth Winstead
Clive Owen
Benedict Wong
Douglas Hodge
Linda Emond
Theodora Miranne

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#İkizler Projesi (Gemini Man)#İkizler Projesi Konusu#İkizler Projesi Oyuncuları

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