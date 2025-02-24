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İkizler 17 yaşına bastı: Sizi sonsuzluk kadar seviyorum

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#Jennifer Lopez#Ünlü Anneler#Ben Affleck
İkizler 17 yaşına bastı: Sizi sonsuzluk kadar seviyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 17:51

Son zamanlarda hep aşk hayatıyla ilgili üzücü gelişmelerle gündemde olsa da aslında onu hayata bağlayan ve her düştüğünde ayağa kaldıran dünyanın ek kıymetli hazinesine sahip.

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Ben Affleck’le bir peri masalı gibi başlayan ancak hayal kırıklığıyla biten evliliği, iptal etmek zorunda kaldığı turnesi, gişede aradığını bulamayan filmleri derken 2024 yılı Jennifer Lopez için adeta bir kâbus gibi geçti.

Ağustos ayında açtığı boşanma davası daha geçtiğimiz gün sonuçlanan ve artık resmen bekar olan Jennifer Lopez yaşadığı tüm zor günlere rağmen küllerinden yeniden doğmak ve kaybettiği mutluluğu yakalamak için umutlu olduğunu söylüyordu.

İkizler 17 yaşına bastı: Sizi sonsuzluk kadar seviyorum

Ona bu umudu aşılayan en önemli şey de elbette pek ortalarda gözükmeseler de iki çocuğu Max ve Emme…

Kendisi gibi dünya çapında ünlü bir şarkıcı olan Marc Anthony’yle yaptığı evlilikten doğan ikizler Max ve Emme artık iyice büyüdü ve yetişkinliğe adım attı.

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İkizler 17 yaşına bastı: Sizi sonsuzluk kadar seviyorum

Ünlü şarkıcı 17 yaşına basan çocuklarının doğum gününü Instagram’dan paylaştığı bir videoyla kutladı.

Lopez videonun altına “On yedi. Sizi sonsuza dek seviyorum” diye yazdı.

İkizler 17 yaşına bastı: Sizi sonsuzluk kadar seviyorum

Videoda Lopez ve ikizlerinin yıllar boyunca çekilmiş fotoğraf ve videolarının bir araya gelmiş haliydi.

Jennifer Lopez aralık ayında verdiği bir röportajda Bir anne olarak çocuklarınız için her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmak istersiniz” demiş, zaman zaman da zorlandığını itiraf etmişti.

İkizler 17 yaşına bastı: Sizi sonsuzluk kadar seviyorum

“Hayatımın bazı dönemlerinde bekar bir anne oldum ve 'Ben onlar için yeterli miyim' diye sordum” diyen yıldız şarkıcı çocuklarına yetebilmek konusunda bocaladıktan sonra onları çok severek elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söylemişti.

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#Jennifer Lopez#Ünlü Anneler#Ben Affleck

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