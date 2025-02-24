İkizler 17 yaşına bastı: Sizi sonsuzluk kadar seviyorum

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Ben Affleck’le bir peri masalı gibi başlayan ancak hayal kırıklığıyla biten evliliği, iptal etmek zorunda kaldığı turnesi, gişede aradığını bulamayan filmleri derken 2024 yılı Jennifer Lopez için adeta bir kâbus gibi geçti.

Ağustos ayında açtığı boşanma davası daha geçtiğimiz gün sonuçlanan ve artık resmen bekar olan Jennifer Lopez yaşadığı tüm zor günlere rağmen küllerinden yeniden doğmak ve kaybettiği mutluluğu yakalamak için umutlu olduğunu söylüyordu.

Ona bu umudu aşılayan en önemli şey de elbette pek ortalarda gözükmeseler de iki çocuğu Max ve Emme…

Kendisi gibi dünya çapında ünlü bir şarkıcı olan Marc Anthony’yle yaptığı evlilikten doğan ikizler Max ve Emme artık iyice büyüdü ve yetişkinliğe adım attı.

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Ünlü şarkıcı 17 yaşına basan çocuklarının doğum gününü Instagram’dan paylaştığı bir videoyla kutladı.

Lopez videonun altına “On yedi. Sizi sonsuza dek seviyorum” diye yazdı.

Videoda Lopez ve ikizlerinin yıllar boyunca çekilmiş fotoğraf ve videolarının bir araya gelmiş haliydi.

Jennifer Lopez aralık ayında verdiği bir röportajda Bir anne olarak çocuklarınız için her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmak istersiniz” demiş, zaman zaman da zorlandığını itiraf etmişti.

“Hayatımın bazı dönemlerinde bekar bir anne oldum ve 'Ben onlar için yeterli miyim' diye sordum” diyen yıldız şarkıcı çocuklarına yetebilmek konusunda bocaladıktan sonra onları çok severek elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söylemişti.