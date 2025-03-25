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İkisinin kalbi de yıllardır boş… Havada aşk kokusu var!

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#Jennifer Aniston#Pedro Pascal#Hollywood
İkisinin kalbi de yıllardır boş… Havada aşk kokusu var
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 08:20

Hollywood’un iki sevilen isminin çıktıkları bir yemekte fotoğrafçılara yakalanması ikisinin hayranlarını da hem şaşırttı hem de sevindirdi. Restoran kapısında derin bir sohbete dalan ikili aşk dedikodularını alevlendirdi.

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Jennifer Aniston ve Pedro Pascal geçtiğimiz gece çıktıkları 3 saatlik akşam yemeği randevusu ile romantizm söylentilerini alevlendirdi

İki yıldız isim Los Angeles’ta birlikte yemek yedikten sonra restoran çıkışında koyu bir sohbete daldı.

İkisinin kalbi de yıllardır boş… Havada aşk kokusu var

BU AŞKIN İHTİMALİ BİLE ÇOK HEYECANLI

56 yaşındaki Aniston ve 49 yaşındaki Pascal’ın bu görüntüleri hayranlarını büyük bir heyecana sürükledi.

Fotoğrafların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte hayranları ikiliyi birbirlerine çok yakıştırarak bunun gerçekten yeni doğan bir aşkın ilk fotoğrafları olmasını gönülden dilediklerini yazdılar.

İkisinin kalbi de yıllardır boş… Havada aşk kokusu var

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Jennifer Aniston ve Pedro Pascal’ın buluşmasının ardında bir aşk değil aslında birlikte rol alabilecekleri bir projenin yani iş ilişkisinin olabileceği söylense de yorumlar bitmedi.

ŞİMDİ DEĞİLSE SONRA OLUR!

Hayranları ikilinin birlikte çalışmaları durumunda yaşayabilecekleri yakınlaşmadan bile umutlu olduklarını, şimdi olmayan bir aşkın birlikte çalışırlarken doğabileceğini yazmaya devam ettiler.

Jennifer Aniston da Pedro Pascal da Hollywood’un en sevilen yüzlerinden ve ikisinin kalbi de yıllardır boş.

İkisinin kalbi de yıllardır boş… Havada aşk kokusu var

İKİSİNİN HAYATINDAN DA ÜNLÜ YILDIZLAR GELİP GEÇMİŞTİ

Pedro Pascal özel hayatını meraklı gözlerden saklasa da yıllar içinde Maria Dizzia, Lena Headey ve Robin Tunney gibi ünlü yıldızlarla aşk yaşamıştı.

Jennifer Aniston ise 2000 ve 2015 yıllarında sırasıyla Brad Pitt ve Justin Theroux ile evlenerek iki kez nikah masasına oturdu.

İkisinin kalbi de yıllardır boş… Havada aşk kokusu var

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Bu iki evlilik de kamuoyunun ilgilisini çok çekmiş ve çok göz önünde yaşanmıştı.

Aniston, Justin Theroux’dan 2018'de ayrıldıklarından beri hayatına kimseyi sokmadı.

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#Jennifer Aniston#Pedro Pascal#Hollywood

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