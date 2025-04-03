İkisi de bir prensle evlendi, aynı aileye gelin gitti… Biri bunu ün ve prestij diğeri ise tam tersi için yaptı

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Aralarında ise dağlar kadar fark var… Bunu söyleyen ise konu hakkında yıllardır kitaplar yazan ve haberlere imza atan kraliyet uzmanı gazeteciler ve yazarlar.

Meghan Markle bu aralar televizyon ekranlarında yayınlanan yeni şov programıyla gündemde.





“İSTENMEYEN GELİN” TELEVİZYON YILDIZI OLDU

California’da yaşayan kraliyetin “istenmeyen” gelini Meghan, evinde ünlü konuklarını ağırladığı, onlara yemekler ikram edip kendi elleriyle hazırladığı hediyeler sunduğu programıyla tıpkı bir Hollywood yıldızı gibi.

Kate Middleton ise geçen yılı kanserle savaşarak geçirdikten sonra iyileşti ve kraliyet görevlerinin başına döndü. İngiliz halkının sevgilisi olan Galler Prensesi eskisi kadar sık olmasa da halkın karşısına aileye temsil eden en popüler yüz olarak çıkmaya devam ediyor.

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“ARALARINDA KIYAS BİLE YAPILAMAZ”

Kraliyet uzamanı Richard Fitzwilliams bu iki ünlü prens eşini değerlendirdi ve aralarında kıyasa bile gelmeyecek kadar büyük farklar olduğunu altını bir kez daha çizdi.

Fitzwilliams, Prenses Kate ve eşi Prens William'ın popülaritesinin "çok yüksek" olduğunu belirtti. Bunun yanında Meghan Markle’a verilen kamuoyu desteğinin ise yüzde 21’lerde kaldığını söyledi.





ANKETLER AÇIKLANDI: EN POPÜLER İSİM KATE OLDU

İngiltere'de yakın zamanda yapılan bir ankete göre ise Galler Prensesi Kate Middleton "İngiltere'nin yaşayan en popüler kraliyet ailesi üyesi" oldu…

Uzmanlara göre bunun altında yatan çok basit bir sebep var…





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BİRİ UNVAN VE PRESTİJ İÇİN BİRİ DE BUNUN TAM TERSİ İÇİN EVLENDİ

Aşk bir yana Meghan Markle Prens Harry’yle “unvan ve prestij için” evlendi.

Kate Middleton ise bunun tam tersini yaparak William’la unvan ve prestijlere “rağmen” bu evliliğe evet dedi.

Uzmanlar Middleton'ın yaptığı her şeyin yardım amaçlı olduğunu, zihinsel engellilere, daha az ayrıcalıklı olanlara, dezavantajlı olanlara, gençlere ve kanserden muzdarip olanlara, kısacası yardıma ihtiyacı olanlara” yönelik olduğunu söylüyor.

Öte yandan Meghan Markle için parayı önemsese de tek önem verdiği şeyin “daha fazla şöhret ve kendini yüceltme” olduğu söyleniyor.

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BİRİ ADINI MARKA YAPMAYA ÇALIŞIYOR, BİRİYSE KOCASIYLA SADE BİR YAŞAM SÜRMEK İSTİYOR

Meghan Markle kendi adını bir marka haline getirmek için uğraşıyor, Prens Harry’yi geride bırakıyor ve hep kendisi ön plana çıkmaya çalışıyor.

Kate Middleton ve kocası Prens William ise her şeyi "gösterişsiz" yapmaya çalışıyor, başlarına taç takmak ve önemli konukları ağırlamak zorunda kalmadıklarında sıradan bir aile gibi yaşamaya çalışıyorlar.





“SESSİZ BİR HAYAT İSTİYORUM” DEDİ AMA TAM TERSİNİ YAPTI

Meghan Markle Harry’yle birlikte ABD’ye taşındıklarında İngiltere’de "güvende olmadığını ve mahremiyete ve sessiz bir hayata ihtiyaç duyduğunu” söylemesine rağmen çok hareketli Los Angeles yakınlarında bir ev satın alması ve üç halkla ilişkiler şirketi ve çok sayıda tanıtımcı tutması inandırıcı bulunmuyor…

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ADINI HİÇ KİRLETMEDİ

Prenses Catherine yani Kate Middleton ise kraliyet ailesine girdiğinden beri hiçbir zaman herhangi bir yasal sorun veya davaya karışmadı.

Zaman zaman haklarında dedikodular yayılsa da William ve Kate’in adı skandallara da konu olmadı.





“DÜRÜST, SAMİMİ VE GERÇEK BİR İNSAN”

Hem halkın gözünde hem de kraliyet uzmanlarının tarifine göre Kate samimi, dürüst ve gerçek.

Gelecekte kraliçe olacak olmasına rağmen kendini çocuklarına adamış durumda. Meghan’dan farklı olarak projelerini hiçbir zaman paraya çevirmek için kullanmaz. Ve medya baskısı ve paparazzilere rağmen hayatını en normal şekilde yaşamaya çalışıyor.