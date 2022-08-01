İkinci sezon heyecanı var!

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Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Üç Kız Kardeş’teki ‘Dönüş’ karakterine hayat veren Almila Ada, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ada, “İkinci sezon için şimdiden heyecanlıyız. Eylülde çalışmaya başlayacağız” dedi.

Muhabirlerin “Dizi kısa sürede çok sevildi. Bunu neye bağlıyorsunuz?” sorusuna, “Birçok sebebi var ama güzel bir ekibiz, aile hikâyesi anlatmaya çalışıyoruz. Bence bu yüzden sevildi. Hem izleyicilerimiz hem de sektördeki diğer arkadaşlarımız takdir ederek bahsediyor. Bize gelen tepkiler çok güzel” şeklinde yanıt verdi.

Genç oyuncu, yeni filmiyle ilgili soruları da yanıtladı. 2007’de geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu’nun hayatının anlatıldığı filmde rol alan Ada, çekimleri tamamladıklarını söyledi.

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ÇOK DUYGUSAL OLDU

Mert Dikmen’in yönettiği ‘Barış Akarsu Merhaba’ filminde, 28 yaşında ölen şarkıcının sevgilisini canlandıran Ada, “Çok duygusal, çok güzel bir film oldu. Barış’ı çok güzel bir şekilde andık. Herkesin takdir edeceği bir film oldu” dedi.

Almila Ada, ‘Barış Akarsu Merhaba’ filminde, 28 yaşında vefat eden şarkıcının sevgilisini canlandırdı. Rol, Ada’dan önce Aslı Bekiroğlu’na verilmiş, ancak Bekiroğlu talihsiz bir açıklama sonrası kadrodan ayrılmıştı.