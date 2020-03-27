İkinci Şans nerede ve ne zaman çekildi? İkinci Şans oyuncuları kimler? İşte İkinci Şans filminin konusu ve oyuncuları

İkinci Şans filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Bir döneme damgasını vuran Asmalı Konak'ın iki oyuncusu Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filminin oyuncu kadrosunda genç yetenekler de yer alıyor. Peki, İkinci Şans filminin oyuncuları kimler? İşte İkinci Şans filminin konusu ve oyuncuları

Asmalı Konak ikilisi Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ı yeniden bir arayan İkinci Şans filminde birbirinden taban tabana zıt iki yalnız insanın yollarının kesişmesini konu alıyor.Özcan Deniz’in aynı zamanda senarist ve yönetmen olarak adını yazdırdığı filmin pazar sahneleri, önceki gün Cunda’da çekildi.

İkinci Şans filmi oyuncu kadrosunda: Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Mesut Can Tomay, Afra Saraçoğlu, Berrin Arısoy Akhasanoğlu, Fulya Şirin, Anıl Altınöz, Aybike Turan, Duygu Çelebi, Füsun Erbulak yer alıyor.